https://uz.sputniknews.ru/20220722/tsentrobank-uzbekistana-dorabotaet-simvol-suma-26414555.html
Центробанк Узбекистана доработает символ сума
Центробанк Узбекистана доработает символ сума
Центробанк Узбекистана доработает символ сума, в котором общественность увидела схожесть с логотипом иностранной компании.
2022-07-22T08:09+0500
2022-07-22T08:09+0500
2022-07-22T08:09+0500
общество
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сум
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Центробанк Узбекистана намерен доработать символ национальной валюты, выбранный по итогам конкурса специальной комиссией, заявил первый замглавы ЦБ Ботир Захидов на пресс-конференции в четверг.По его словам, выбранный вариант, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе из-за его схожести с логотипом французской компании IN-CORE systems, не окончательный.По его словам, большинство представленных вариантов в той или иной форме повторяли символ американского доллара, либо евро. Символ узбекского сума должен кардинально отличаться.Как отметил Захидов, к работе планируется привлечь зарубежных специалистов. Они займутся дизайном банкнот. Полноценное утверждение и ввод в обращение такого символа займет несколько лет, предположил он.Конкурс на графический символ узбекской национальной валюты проводился с 8 февраля по 31 марта. Организаторы получили свыше 17 тыс. предложений. Результат был представлен в начале июня.Как отметили тогда в Центробанке, конкурс проведен для привлечения граждан и создания коммуникации с народом.
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узбекистан, сум, логотип
Центробанк Узбекистана доработает символ сума
Центробанк Узбекистана доработает символ сума, в котором общественность увидела схожесть с логотипом иностранной компании.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Центробанк Узбекистана намерен доработать символ национальной валюты, выбранный по итогам конкурса специальной комиссией, заявил первый замглавы ЦБ Ботир Захидов на пресс-конференции в четверг.
По его словам, выбранный вариант, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе из-за его схожести с логотипом французской компании IN-CORE systems, не окончательный.
“Мы будем привлекать специалистов, чтобы доработать его. То, что нравится одному человеку, возможно, не нравится другому. Не найти такого решения, которое бы понравилось всем”, — сказал он.
По его словам, большинство представленных вариантов в той или иной форме повторяли символ американского доллара, либо евро. Символ узбекского сума должен кардинально отличаться.
Как отметил Захидов, к работе планируется привлечь зарубежных специалистов. Они займутся дизайном банкнот. Полноценное утверждение и ввод в обращение такого символа займет несколько лет, предположил он.
Конкурс на графический символ узбекской национальной валюты проводился с 8 февраля по 31 марта. Организаторы получили свыше 17 тыс. предложений. Результат был представлен
в начале июня.
Как отметили тогда в Центробанке, конкурс проведен для привлечения граждан и создания коммуникации с народом.