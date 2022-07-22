https://uz.sputniknews.ru/20220722/uzbekistan-sozdast-s-pakistanom-komissiyu-po-bezopasnosti-26427674.html

Узбекистан создаст с Пакистаном комиссию по безопасности

Узбекистан создаст с Пакистаном комиссию по безопасности

Мирзиёев поручил МИД отправить уведомление пакистанской стороне.

2022-07-22T14:49+0500

2022-07-22T14:49+0500

2022-07-22T14:49+0500

политика

узбекистан

пакистан

комиссия

безопасность

шавкат мирзиёев

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил протокол о создании с Пакистаном межправительственной комиссии по безопасности, следует из постановления главы Узбекистана, опубликованного в пятницу."Утвердить протокол между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Исламской Республики Пакистан о создании комиссии по безопасности", - сообщается в тексте документа, выложенного на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.Протокол был подписан 2 ноября 2021 года в Исламабаде.Согласно постановлению, Мирзиёев поручил МИД республики отправить соответствующее уведомление пакистанской стороне об окончании внутригосударственных процедур в Узбекистане, необходимых для вступления в силу международного договора.Утвержденный документ поможет постоянно проводить консультации между аппаратами советов безопасности Узбекистана и Пакистана для координации сотрудничества компетентных органов двух государств.Читайте также:Россия уважает самостоятельную позицию африканцев по Украине — ЛавровСМИ: педофилы Британии приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам

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узбекистан, пакистан, комиссия, безопасность, шавкат мирзиёев, мид узбекистана