https://uz.sputniknews.ru/20220722/uzbekistan-sozdast-s-pakistanom-komissiyu-po-bezopasnosti-26427674.html
Узбекистан создаст с Пакистаном комиссию по безопасности
Узбекистан создаст с Пакистаном комиссию по безопасности
Мирзиёев поручил МИД отправить уведомление пакистанской стороне.
2022-07-22T14:49+0500
2022-07-22T14:49+0500
2022-07-22T14:49+0500
политика
узбекистан
пакистан
комиссия
безопасность
шавкат мирзиёев
мид узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23023561_0:311:3089:2048_1920x0_80_0_0_46dfce147b04f2b9dbd915e362f7e2bc.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил протокол о создании с Пакистаном межправительственной комиссии по безопасности, следует из постановления главы Узбекистана, опубликованного в пятницу."Утвердить протокол между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Исламской Республики Пакистан о создании комиссии по безопасности", - сообщается в тексте документа, выложенного на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.Протокол был подписан 2 ноября 2021 года в Исламабаде.Согласно постановлению, Мирзиёев поручил МИД республики отправить соответствующее уведомление пакистанской стороне об окончании внутригосударственных процедур в Узбекистане, необходимых для вступления в силу международного договора.Утвержденный документ поможет постоянно проводить консультации между аппаратами советов безопасности Узбекистана и Пакистана для координации сотрудничества компетентных органов двух государств.Читайте также:Россия уважает самостоятельную позицию африканцев по Украине — ЛавровСМИ: педофилы Британии приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам
узбекистан
пакистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23023561_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa58c85effad9630560f8178d5dc817c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, пакистан, комиссия, безопасность, шавкат мирзиёев, мид узбекистана
Узбекистан создаст с Пакистаном комиссию по безопасности
Согласно постановлению, Мирзиёев поручил МИД республики отправить соответствующее уведомление пакистанской стороне.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил протокол о создании с Пакистаном межправительственной комиссии по безопасности, следует из постановления главы Узбекистана, опубликованного в пятницу.
"Утвердить протокол между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Исламской Республики Пакистан о создании комиссии по безопасности", - сообщается в тексте документа, выложенного на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.
Протокол был подписан 2 ноября 2021 года в Исламабаде.
Согласно постановлению, Мирзиёев поручил МИД республики отправить соответствующее уведомление пакистанской стороне об окончании внутригосударственных процедур в Узбекистане, необходимых для вступления в силу международного договора.
Утвержденный документ поможет постоянно проводить консультации между аппаратами советов безопасности Узбекистана и Пакистана для координации сотрудничества компетентных органов двух государств.