https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-likvidatsionnom-spiske-ukrainskogo-sayta-mirotvorets-est-deti-26418197.html

В ликвидационном списке украинского сайта "Миротворец" есть дети

В ликвидационном списке украинского сайта "Миротворец" есть дети

На украинском сайте "Миротворец" опубликованы личные данные не менее чем 327 несовершеннолетних.

2022-07-22T09:12+0500

2022-07-22T09:12+0500

2022-07-22T10:57+0500

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Их жизнь постоянно подвергается опасности. Российская сторона вновь обратилась в ООН с призывом помочь заблокировать ресурс, сообщает Baltnews.В четверг, 21 июля 2022 года, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная обсуждению угроз несовершеннолетним детям, данные которых размещены на украинском националистическом сайте "Миротворец".Украинский сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года. Администрация сайта собирает в базе данных список людей причастных, по их мнению, к антиукраинским действиям.Публикация в "Чистилище" – именно так называется раздел сайта, в котором собрана персональная информация людей – зачастую представляет прямую угрозу для жизни и безопасности граждан. Личные данные – фотографии, адреса проживания, телефоны и страницы в социальных сетях – собираются нелегальным путем и публикуются без разрешения тех лиц, которые попадают в поле зрения "Миротворца".Изначально кураторы сайта публиковали данные журналистов и политических деятелей, связанных с конфликтом на Украине. Однако позже на "Миротворце" стала появляться информация и о несовершеннолетних детях, что является грубейшим нарушением не только российского и украинского законодательства, но и международных норм и соглашений. Например, "Конвенции о правах ребенка" ООН, которая предписывает государствам-участникам обеспечивать защиту каждого ребенка.Личности 327 детей, попавших в базу "Миротворца""Фонд борьбы с репрессиями" тщательно изучил работу сайта и собрал базу данных несовершеннолетних детей, чьи личные сведения и документы были там опубликованы. Правозащитники фонда пришли к выводу, что сейчас в базе украинского ресурса размещены персональные данные как минимум 327 несовершеннолетних жителей России, Украины, Белоруссии и Армении, из которых 162 девочек и 165 мальчиков.По ее словам, на текущий момент самая последняя публикация о ребенке датирована 4 февраля 2022 годом, а пик количества размещения детских анкет приходится на конец лета 2020 года.Глава правозащитной группы отметила, что в значительной доле случаев при публикации персональных данных несовершеннолетних также публиковались адреса проживания и фотографии.Согласно собранным данным, более 60% несовершеннолетних проживают на территории ДНР, 8% на территории ЛНР, в РФ – 72 ребенка, на территории Украины – 31, Белоруссии – 3, в Армении – 1 ребенок.Абсурдные причины для внесения в списокКаждый ребенок, представленный в базе сайта "Миротворец", цинично обвиняется администрацией и создателями ресурса в совершении осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка."Подлежит ликвидации"Согласно собранным материалам, злоумышленники получали данные о местонахождении людей из базы "Миротворца", после чего рассылали им угрозы или преследовали. Из-за публикаций на этом сайте уже несколько человек стали жертвами нападений.Свою историю рассказала 13-летняя писательница из ЛНР, попавшая в базу "Миротворец", Фаина Савенкова.Ее персональные данные были опубликованы на сайте в августе 2021 года, после чего она неоднократно подвергалась оскорблениям и прямым угрозам. По ее словам, бойцы запрещенного в России националистического батальона "Азов" угрожали убить ее и всю ее семью у нее на глазах.На странице Фаины на "Миротворце" в правом верхнем углу весит значок со словами "Подлежит ликвидации". На вопрос журналиста: "Было ли страшно попасть в список?", Фаина честно ответила: "Да, конечно".Девочка также рассказала, что в основном угрозы приходили в социальных сетях, как правило, с закрытых аккаунтов и на украинском языке.Об угрозах "Миротворца" также рассказала заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. По ее словам, Украина восемь лет совершает военные преступления, преступления против личности и человечности, против мира. И наличие этого сайта – один из эпизодов страшных преступлений Киевского режима.Дети Донбасса, живущие девять лет в ужасах войны, подвергаются еще большим угрозам из-за этого сайта."Это "список на убийство" жителей Донбасса, который узаконен украинским законодательством. Изначально с 2014-2015 гг. товарищи из СБУ и вооруженных формирований Украины полностью ориентировались на него. Если человек занесен на сайт, его можно задержать, пытать, издеваться над ним. И ничего за этим не последует, никакой уголовной ответственности они за свои действия не понесут", – заявила она.Полное бездействие международного сообществаПервый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления рассказал о попытках призвать международное сообщество к борьбе с этим сайтом, а также о дальнейших действиях российской стороны по этому вопросу.Фаина Савенкова, в свою очередь, добавила, что взамен встречи ЮНИСЕФ предложил ей стать "посланником мира", но и эта встреча пока не состоялась."В 2019 году заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Рады инициировать закрытие сайта "Миротворец". На что украинский президент заявил, что у него нет достаточных полномочий для блокировки ресурса, нарушающего национальное законодательство", – напомнила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада.Правительство Украины до сих пор категорически отказывается ограничить доступ к "Миротворцу", в то время как несколько сотен новостных сайтов независимых интернет изданий были фактически уничтожены администрацией президента Владимира Зеленского.Дальнейшая борьба с "Миротворцем"По словам Дмитрия Полянского, задача России состоит в том, чтобы показать международным организациям и партнерам, которые относят себя к цивилизованному миру, что на самом деле творится на Украине.Он заверил присутствующих в том, что в постоянном представительстве РФ при ООН и в МИД РФ готовы оказать в этом вопросе всемирную поддержку.Согласно открытым данным, сервер "Миротворца" находится в США, что может служить подтверждением того, что данный ресурс создан при поддержке американских граждан или компаний и вероятно не без участия американских спецслужб.По ее словам, следующий отчет фонда об организаторах и тех, кто финансирует сайт, будет также предоставлен господину Полянскому, чтобы приобщить новые материалы к обращению в ООН.В заключении Тэрада подчеркнула, что только совместными усилиями ООН, ЮНИСЕФ, российских и международных правозащитных организаций можно добиться полной блокировки данного ресурса и полного удаления персональных данных детей и их родителей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Читайте также: Джо Байден заразился коронавирусом

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