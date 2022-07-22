https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-tashkente-vnov-proydet-mejdunarodnyy-kinofestival-26448871.html

В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль

В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль

Фестиваль кино пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита ШОС. Что ожидает участников и зрителей – читайте в нашем материале.

2022-07-22T21:14+0500

2022-07-22T21:14+0500

2022-07-22T21:30+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1c/20682254_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d910e1e7b49404754dcc36f0b37442cc.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В этом году Агентство Кинематографии Узбекистана проведет XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Шедевр Шелкового пути". Об этом сообщает информационная служба агентства.Кинофестиваль пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.В программе фестиваля эксклюзивные премьеры новых фильмов, шоу-концерты, конкурс молодых творцов "Кино за 5 дней", круглые столы, мобильные флешмобы, встречи и мастер-классы.Ожидается, что Ташкентский международный кинофестиваль посетят известные кинематографисты и специалисты из России, Беларуси, Индии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и еще около 30 стран.Напомним, с 28 сентября по 3 октября 2021 года в Ташкенте прошел XIII Ташкентский международный кинофестиваль, возрожденный по инициативе Президента.Читайте также: В столице пройдет биеннале современного искусства

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкентский кинофестиваль