https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-tashkente-vnov-proydet-mejdunarodnyy-kinofestival-26448871.html
В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль
В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль
Фестиваль кино пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита ШОС. Что ожидает участников и зрителей – читайте в нашем материале.
2022-07-22T21:14+0500
2022-07-22T21:14+0500
2022-07-22T21:30+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В этом году Агентство Кинематографии Узбекистана проведет XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Шедевр Шелкового пути". Об этом сообщает информационная служба агентства.Кинофестиваль пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.В программе фестиваля эксклюзивные премьеры новых фильмов, шоу-концерты, конкурс молодых творцов "Кино за 5 дней", круглые столы, мобильные флешмобы, встречи и мастер-классы.Ожидается, что Ташкентский международный кинофестиваль посетят известные кинематографисты и специалисты из России, Беларуси, Индии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и еще около 30 стран.Напомним, с 28 сентября по 3 октября 2021 года в Ташкенте прошел XIII Ташкентский международный кинофестиваль, возрожденный по инициативе Президента.Читайте также: В столице пройдет биеннале современного искусства
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ташкентский кинофестиваль
В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль
21:14 22.07.2022 (обновлено: 21:30 22.07.2022)
Фестиваль кино пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита ШОС. Что ожидает участников и зрителей – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В этом году Агентство Кинематографии Узбекистана проведет XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Шедевр Шелкового пути". Об этом сообщает информационная служба агентства.
Кинофестиваль пройдет в сентябре в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.
В программе фестиваля эксклюзивные премьеры новых фильмов, шоу-концерты, конкурс молодых творцов "Кино за 5 дней", круглые столы, мобильные флешмобы, встречи и мастер-классы.
Ожидается, что Ташкентский международный кинофестиваль посетят известные кинематографисты и специалисты из России, Беларуси, Индии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и еще около 30 стран.
Напомним, с 28 сентября по 3 октября 2021 года в Ташкенте прошел XIII Ташкентский международный кинофестиваль, возрожденный по инициативе Президента.