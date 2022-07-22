https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-tashkente-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-26439044.html

В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут

В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут

Три автобуса Isuzu на протяжении дня будут связывать две столичные махалли - подробности.

2022-07-22T16:54+0500

2022-07-22T16:54+0500

2022-07-22T16:54+0500

общество

ташкент

маршрут

автобусы

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут №142, сообщает пресс-служба Tashtrans.uz.Маршрут свяжет две столичные махалли - Катта Хасанбай и Тикланиш.Автобусы будут курсировать от конечной остановки в махалле Катта Хасанбай по улицам Ахроробод, Холис, Нурмакон через завод "Зенит", далее по улице Рихсили и проспекту Амира Темура до Универсама. Затем от Универсама по улицам Ахмада Дониша, Майкурган и Тикланиш, до новой конечной "Махалля Тикланиш".Маршрут будут обслуживать три автобуса Isuzu: cредний интервал между ними составит 15-20 минут, cтоимость проезда - 1400 сумов.Читайте также: Как в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы

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ташкент, маршрут, автобусы