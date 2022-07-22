https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-tashkente-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-26439044.html
В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут
В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут
Три автобуса Isuzu на протяжении дня будут связывать две столичные махалли - подробности.
2022-07-22T16:54+0500
2022-07-22T16:54+0500
2022-07-22T16:54+0500
общество
ташкент
маршрут
автобусы
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут №142, сообщает пресс-служба Tashtrans.uz.Маршрут свяжет две столичные махалли - Катта Хасанбай и Тикланиш.Автобусы будут курсировать от конечной остановки в махалле Катта Хасанбай по улицам Ахроробод, Холис, Нурмакон через завод "Зенит", далее по улице Рихсили и проспекту Амира Темура до Универсама. Затем от Универсама по улицам Ахмада Дониша, Майкурган и Тикланиш, до новой конечной "Махалля Тикланиш".Маршрут будут обслуживать три автобуса Isuzu: cредний интервал между ними составит 15-20 минут, cтоимость проезда - 1400 сумов.Читайте также: Как в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы
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ташкент, маршрут, автобусы
В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут
Три автобуса Isuzu на протяжении дня будут связывать две столичные махалли - подробности.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут №142, сообщает пресс-служба Tashtrans.uz
.
Маршрут свяжет две столичные махалли - Катта Хасанбай и Тикланиш.
Автобусы будут курсировать от конечной остановки в махалле Катта Хасанбай по улицам Ахроробод, Холис, Нурмакон через завод "Зенит", далее по улице Рихсили и проспекту Амира Темура до Универсама. Затем от Универсама по улицам Ахмада Дониша, Майкурган и Тикланиш, до новой конечной "Махалля Тикланиш".
Маршрут будут обслуживать три автобуса Isuzu: cредний интервал между ними составит 15-20 минут, cтоимость проезда - 1400 сумов.