https://uz.sputniknews.ru/20220720/kak-v-uzbekistane-organizovyvayut-mejdunarodnye-avtobusnye-reysy--26362972.html
Как в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы
Как в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы
С 18 июля возобновили регулярные автобусные рейсы в Россию.
2022-07-20T16:20+0500
2022-07-20T16:20+0500
2022-07-20T16:20+0500
туризм
автобусы
рейсы
работа
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Об организации международных рейсов в Узбекистане рассказал на брифинге в АИМК руководитель пресс-службы Министерства транспорта Навруз Ашурматов.Перед выходом на маршруты каждый водитель проходит медицинский осмотр, а автобусы – технический. К одному автобусу прикрепляются три водителя. Водители меняются каждые четыре часа в пути. Ашурматов отметил, что соблюдение водителями режима труда и отдыха строго контролируют.Ранее были возобновлены регулярные автобусные рейсы из Узбекистана в Российскую Федерацию по маршрутам Ташкент - Москва, Ташкент - Казань и Ташкент - Санкт-Петербург.К тому же компания "Узавтотранс сервис" планирует поэтапно восстановить автобусное сообщение и по таким направлениям, как Ташкент – Омск, Ташкент – Пермь, Ташкент – Уфа.Также документы нового регулярного международного маршрута "Ташкент – Краснодар" подготовлены и направлены в Минтранс РФ на согласование.Напомним: Узбекистан возобновил регулярные рейсы с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, и Таджикистаном.Читайте также:Вместо поездов между станциями метро временно запустили два автобусаВ Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов
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автобусы, рейсы, работа, узбекистан
Как в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы
С 18 июля через автовокзал "Ташкент" возобновили регулярные автобусные рейсы в Россию, пользующиеся у пассажиров повышенным спросом.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Об организации международных рейсов в Узбекистане рассказал на брифинге в АИМК руководитель пресс-службы Министерства транспорта Навруз Ашурматов.
Перед выходом на маршруты каждый водитель проходит медицинский осмотр, а автобусы – технический. К одному автобусу прикрепляются три водителя. Водители меняются каждые четыре часа в пути. Ашурматов отметил, что соблюдение водителями режима труда и отдыха строго контролируют.
"Просим наших граждан, которые планируют выезжать в страны дальнего зарубежья на автобусах, не пользоваться услугами различных нелегально действующих перевозчиков. Надежное обслуживание гарантировано на рейсах, организованных через автовокзал "Ташкент", - уточнил руководитель пресс-службы.
Ранее были возобновлены
регулярные автобусные рейсы из Узбекистана в Российскую Федерацию по маршрутам Ташкент - Москва, Ташкент - Казань и Ташкент - Санкт-Петербург.
К тому же компания "Узавтотранс сервис" планирует поэтапно восстановить автобусное сообщение и по таким направлениям, как Ташкент – Омск, Ташкент – Пермь, Ташкент – Уфа.
Также документы нового регулярного международного маршрута "Ташкент – Краснодар" подготовлены и направлены в Минтранс РФ на согласование.
Напомним: Узбекистан возобновил регулярные рейсы с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном
, и Таджикистаном.