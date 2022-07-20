https://uz.sputniknews.ru/20220720/kak-v-uzbekistane-organizovyvayut-mejdunarodnye-avtobusnye-reysy--26362972.html

Как в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы

Как в Узбекистане организовывают международные автобусные рейсы

С 18 июля возобновили регулярные автобусные рейсы в Россию.

2022-07-20T16:20+0500

2022-07-20T16:20+0500

2022-07-20T16:20+0500

туризм

автобусы

рейсы

работа

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Об организации международных рейсов в Узбекистане рассказал на брифинге в АИМК руководитель пресс-службы Министерства транспорта Навруз Ашурматов.Перед выходом на маршруты каждый водитель проходит медицинский осмотр, а автобусы – технический. К одному автобусу прикрепляются три водителя. Водители меняются каждые четыре часа в пути. Ашурматов отметил, что соблюдение водителями режима труда и отдыха строго контролируют.Ранее были возобновлены регулярные автобусные рейсы из Узбекистана в Российскую Федерацию по маршрутам Ташкент - Москва, Ташкент - Казань и Ташкент - Санкт-Петербург.К тому же компания "Узавтотранс сервис" планирует поэтапно восстановить автобусное сообщение и по таким направлениям, как Ташкент – Омск, Ташкент – Пермь, Ташкент – Уфа.Также документы нового регулярного международного маршрута "Ташкент – Краснодар" подготовлены и направлены в Минтранс РФ на согласование.Напомним: Узбекистан возобновил регулярные рейсы с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, и Таджикистаном.Читайте также:Вместо поездов между станциями метро временно запустили два автобусаВ Ташкенте изменилось расписание нескольких автобусов

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

автобусы, рейсы, работа, узбекистан