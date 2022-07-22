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В Узбекистане прошел Молодежный турнир по шахматам - фото
В Узбекистане прошел Молодежный турнир по шахматам - фото
В мероприятии приняли участие более сорока человек.
2022-07-22T09:33+0500
2022-07-22T09:33+0500
спорт
узбекистан
турнир
шахматы
молодежь
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошел Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок Россотрудничества. Мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат, передает Русский Дом.В начале мероприятия выступил консультант представительства Ростислав Войтеховский. Он поздравил юных шахматистов с праздником, поблагодарил судей турнира, а также выразил надежду, что победит сильнейший игрок.Поданным представительства, на соревнованиях применялась швейцарская система по семь туров с контролем времени - 10 мин + 5 сек.Планируется, что турнир станет ежегодным мероприятием и привлечет еще больше людей к данному виду спорта.Ранее узбекистанцы приняли участие в мировом чемпионате по шахматам среди слепых и слабовидящих. Читайте также:Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭУзбекистанская шахматистка стала чемпионкой мира
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узбекистан, турнир, шахматы, молодежь

В Узбекистане прошел Молодежный турнир по шахматам - фото

09:33 22.07.2022
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеПервый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане
Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
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Мероприятие прошло успешно. В нем приняли участие более сорока молодых парней и девушек.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошел Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок Россотрудничества. Мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат, передает Русский Дом.
© Представительство Россотрудничества в Республике УзбекистанСегодня в Ташкенте на площадке Шахматного клуба "City Chess" состоялся Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане, приуроченный к Международному дню шахмат
Сегодня в Ташкенте на площадке Шахматного клуба City Chess состоялся Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане, приуроченный к Международному дню шахмат - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Сегодня в Ташкенте на площадке Шахматного клуба "City Chess" состоялся Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане, приуроченный к Международному дню шахмат
© Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан
В начале мероприятия выступил консультант представительства Ростислав Войтеховский. Он поздравил юных шахматистов с праздником, поблагодарил судей турнира, а также выразил надежду, что победит сильнейший игрок.
Поданным представительства, на соревнованиях применялась швейцарская система по семь туров с контролем времени - 10 мин + 5 сек.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеПервый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане
Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Планируется, что турнир станет ежегодным мероприятием и привлечет еще больше людей к данному виду спорта.
Ранее узбекистанцы приняли участие в мировом чемпионате по шахматам среди слепых и слабовидящих.
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