В Узбекистане прошел Молодежный турнир по шахматам - фото
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеПервый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане
Мероприятие прошло успешно. В нем приняли участие более сорока молодых парней и девушек.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошел Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок Россотрудничества. Мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат, передает Русский Дом.
© Представительство Россотрудничества в Республике УзбекистанСегодня в Ташкенте на площадке Шахматного клуба "City Chess" состоялся Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане, приуроченный к Международному дню шахмат
Сегодня в Ташкенте на площадке Шахматного клуба "City Chess" состоялся Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане, приуроченный к Международному дню шахмат
В начале мероприятия выступил консультант представительства Ростислав Войтеховский. Он поздравил юных шахматистов с праздником, поблагодарил судей турнира, а также выразил надежду, что победит сильнейший игрок.
Поданным представительства, на соревнованиях применялась швейцарская система по семь туров с контролем времени - 10 мин + 5 сек.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеПервый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане
Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок представительства Россотрудничества в Узбекистане
Планируется, что турнир станет ежегодным мероприятием и привлечет еще больше людей к данному виду спорта.
Ранее узбекистанцы приняли участие в мировом чемпионате по шахматам среди слепых и слабовидящих.
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