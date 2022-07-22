https://uz.sputniknews.ru/20220722/v-uzbekistane-proshel-molodejnyy-turnir-po-shaxmatam---foto-26412645.html

В Узбекистане прошел Молодежный турнир по шахматам - фото

В Узбекистане прошел Молодежный турнир по шахматам - фото

В мероприятии приняли участие более сорока человек.

2022-07-22T09:33+0500

2022-07-22T09:33+0500

2022-07-22T09:33+0500

спорт

узбекистан

турнир

шахматы

молодежь

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошел Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок Россотрудничества. Мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат, передает Русский Дом.В начале мероприятия выступил консультант представительства Ростислав Войтеховский. Он поздравил юных шахматистов с праздником, поблагодарил судей турнира, а также выразил надежду, что победит сильнейший игрок.Поданным представительства, на соревнованиях применялась швейцарская система по семь туров с контролем времени - 10 мин + 5 сек.Планируется, что турнир станет ежегодным мероприятием и привлечет еще больше людей к данному виду спорта.Ранее узбекистанцы приняли участие в мировом чемпионате по шахматам среди слепых и слабовидящих. Читайте также:Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭУзбекистанская шахматистка стала чемпионкой мира

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узбекистан, турнир, шахматы, молодежь