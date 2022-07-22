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Видео: Помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт
Видео: Помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт
Обещанные Западом поставки оружия никак не помогут Украине, но продемонстрируют истинные сценарии СВО, считает военный эксперт.
2022-07-22T20:25+0500
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видео
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киев
германия
вооружение
мнение эксперта
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Решение Германии начать поставки Украине своих танков Leopard 2 лишь с апреля будущего года, причем всего по одному танку ежемесячно, не только никак не поможет Киеву, но и является отличной иллюстрацией реальных сценариев СВО. Такое мнение в программе "Время Ч" высказал военный эксперт Александр Хроленко.О поставке Киеву Западом устаревших систем ЗРК, посещении министром обороны России командных пункты российской группировки войск в Донбассе и вечно переносящемся контрнаступлении Украины мы поговорили с военным экспертом Александром Хроленко В новом выпуске программы "Время Ч"
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украина, киев, германия, вооружение, мнение эксперта, видео

Видео: Помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт

20:25 22.07.2022 (обновлено: 20:28 22.07.2022)
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Обещанные Западом поставки оружия никак не помогут Украине, но продемонстрируют истинные сценарии СВО, считает военный эксперт.
Решение Германии начать поставки Украине своих танков Leopard 2 лишь с апреля будущего года, причем всего по одному танку ежемесячно, не только никак не поможет Киеву, но и является отличной иллюстрацией реальных сценариев СВО. Такое мнение в программе "Время Ч" высказал военный эксперт Александр Хроленко.
"Фактически здесь наблюдается очередная мистификация НАТО для Украины. Никто не намеревался давать Украине все самое лучшее… Фактически эти 108 ракет, две батареи, не закроют небо Украины и никак не повлияют на господство России в небе Украины", - Считает он.
О поставке Киеву Западом устаревших систем ЗРК, посещении министром обороны России командных пункты российской группировки войск в Донбассе и вечно переносящемся контрнаступлении Украины мы поговорили с военным экспертом Александром Хроленко В новом выпуске программы "Время Ч"
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