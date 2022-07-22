https://uz.sputniknews.ru/20220722/video-pomosch-germanii-ukraine--izdevatelstvo-nad-kievom--ekspert-26447653.html

Видео: Помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт

Видео: Помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт

Обещанные Западом поставки оружия никак не помогут Украине, но продемонстрируют истинные сценарии СВО, считает военный эксперт.

2022-07-22T20:25+0500

2022-07-22T20:25+0500

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германия

вооружение

мнение эксперта

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Решение Германии начать поставки Украине своих танков Leopard 2 лишь с апреля будущего года, причем всего по одному танку ежемесячно, не только никак не поможет Киеву, но и является отличной иллюстрацией реальных сценариев СВО. Такое мнение в программе "Время Ч" высказал военный эксперт Александр Хроленко.О поставке Киеву Западом устаревших систем ЗРК, посещении министром обороны России командных пункты российской группировки войск в Донбассе и вечно переносящемся контрнаступлении Украины мы поговорили с военным экспертом Александром Хроленко В новом выпуске программы "Время Ч"

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украина, киев, германия, вооружение, мнение эксперта, видео