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Видео: развитие Интернета усилит экономику Узбекистана - эксперт
Видео: развитие Интернета усилит экономику Узбекистана - эксперт
О наиболее перспективных реформах, новой Конституции и доступном Интернете в интервью Sputnik рассуждает известный политолог Андрей Казанцев.
2022-07-22T22:28+0500
2022-07-22T22:28+0500
2022-07-22T22:28+0500
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экономика
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В Узбекистане полным ходом идет конституционная реформа. При этом участие общественности беспрецедентно: в комиссию по подготовке законопроекта новой конституции поступают десятки тысяч предложений от узбекистанцев.О предлагаемых изменениях в интервью Sputnik рассуждает доктор политических наук, эксперт Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.Одним из важных направлений реформ политолог считает развитие института махалли в Узбекистане.Ключевым для развития страны, по мнению эксперта, является также расширение доступа к сети Интернет.С чем связана высокая активность граждан? В чем уникальность реформ Шавката Мирзиёева? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видеоинтервью.
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реформы, интернет, экономика, видео
Видео: развитие Интернета усилит экономику Узбекистана - эксперт
О наиболее перспективных реформах, новой Конституции и доступном Интернете в интервью Sputnik рассуждает известный политолог Андрей Казанцев.
В Узбекистане полным ходом идет конституционная реформа. При этом участие общественности беспрецедентно: в комиссию по подготовке законопроекта новой конституции поступают десятки тысяч предложений от узбекистанцев.
О предлагаемых изменениях в интервью Sputnik
рассуждает доктор политических наук, эксперт Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.
Одним из важных направлений реформ политолог считает развитие института махалли в Узбекистане.
"Махалля – это национальный инструмент взаимодействия и взаимопомощи между узбекистанцами. В науке он называется "низовая демократия". Модернизация махалли позволит использовать ее незадействованный потенциал и наладить новые связи между государством и народом. Именно это и заложено в обновленной Конституции", - сказал в интервью Андрей Казанцев.
Ключевым для развития страны, по мнению эксперта, является также расширение доступа к сети Интернет.
"Развитие Интернета обеспечит новый качественный рост ВВП страны, причем – в разы. Узбекское общество достаточно "молодое". Поэтому пользование новыми онлайн-сервисами и платежными системами повысит экономическую активность людей. Они смогут заказывать товары, предлагать и получать услуги, перечислять деньги онлайн. Отсюда усилится экономика самого государства", - считает он.
С чем связана высокая активность граждан? В чем уникальность реформ Шавката Мирзиёева? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видеоинтервью
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