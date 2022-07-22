https://uz.sputniknews.ru/20220722/video-razvitie-interneta-usilit-ekonomiku-uzbekistana---ekspert-26449205.html

Видео: развитие Интернета усилит экономику Узбекистана - эксперт

Видео: развитие Интернета усилит экономику Узбекистана - эксперт

О наиболее перспективных реформах, новой Конституции и доступном Интернете в интервью Sputnik рассуждает известный политолог Андрей Казанцев.

2022-07-22T22:28+0500

2022-07-22T22:28+0500

2022-07-22T22:28+0500

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реформы

интернет

экономика

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В Узбекистане полным ходом идет конституционная реформа. При этом участие общественности беспрецедентно: в комиссию по подготовке законопроекта новой конституции поступают десятки тысяч предложений от узбекистанцев.О предлагаемых изменениях в интервью Sputnik рассуждает доктор политических наук, эксперт Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.Одним из важных направлений реформ политолог считает развитие института махалли в Узбекистане.Ключевым для развития страны, по мнению эксперта, является также расширение доступа к сети Интернет.С чем связана высокая активность граждан? В чем уникальность реформ Шавката Мирзиёева? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видеоинтервью.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

реформы, интернет, экономика, видео