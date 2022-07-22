Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220722/voennoslujaschiy-sravnil-rossiyskuyu-i-ukrainskuyu-artilleriyu--video-26421523.html
Военнослужащий сравнил российскую и украинскую артиллерию — видео
Военнослужащий сравнил российскую и украинскую артиллерию — видео
Офицер: превосходства артиллерии у украинских войск нет.
2022-07-22T11:40+0500
2022-07-22T11:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
нато
офицер
военнослужащие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26421614_0:239:3216:2048_1920x0_80_0_0_0012d74b590326dc48c272f862f31abb.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вооружение, поставляемое станами Запада, не помогло украинской артиллерии добиться превосходства над российской. Об этом передают журналисты РИА Новости, поехавшие на позиции гаубичной батареи группировки "Отважные"."Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — сообщил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.Кроме того, офицер объяснил, почему он участвует в специальной военной операции на Украине."Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — добавил артиллерист.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.Читайте также:Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26421614_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_1b8baf63a3801aca0ecb26c00fdb6e9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, нато, офицер, военнослужащие

Военнослужащий сравнил российскую и украинскую артиллерию — видео

11:40 22.07.2022
© Sputnik / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
© Sputnik / Иван Родионов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Офицер из группировки "Отважных" заявил, что артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вооружение, поставляемое станами Запада, не помогло украинской артиллерии добиться превосходства над российской. Об этом передают журналисты РИА Новости, поехавшие на позиции гаубичной батареи группировки "Отважные".
"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — сообщил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Кроме того, офицер объяснил, почему он участвует в специальной военной операции на Украине.
"Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — добавил артиллерист.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
Читайте также:
Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0