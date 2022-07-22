https://uz.sputniknews.ru/20220722/voennoslujaschiy-sravnil-rossiyskuyu-i-ukrainskuyu-artilleriyu--video-26421523.html
Военнослужащий сравнил российскую и украинскую артиллерию — видео
Военнослужащий сравнил российскую и украинскую артиллерию — видео
Офицер: превосходства артиллерии у украинских войск нет.
2022-07-22T11:40+0500
2022-07-22T11:40+0500
2022-07-22T11:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
нато
офицер
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вооружение, поставляемое станами Запада, не помогло украинской артиллерии добиться превосходства над российской. Об этом передают журналисты РИА Новости, поехавшие на позиции гаубичной батареи группировки "Отважные"."Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — сообщил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.Кроме того, офицер объяснил, почему он участвует в специальной военной операции на Украине."Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — добавил артиллерист.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.Читайте также:Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео
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украина, нато, офицер, военнослужащие
Военнослужащий сравнил российскую и украинскую артиллерию — видео
Офицер из группировки "Отважных" заявил, что артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Вооружение, поставляемое станами Запада, не помогло украинской артиллерии добиться превосходства над российской. Об этом передают журналисты РИА Новости
, поехавшие на позиции гаубичной батареи группировки "Отважные".
"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — сообщил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Кроме того, офицер объяснил, почему он участвует в специальной военной операции на Украине.
"Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — добавил артиллерист.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.