https://uz.sputniknews.ru/20220721/minoborony-rf-pokazalo-rabotu-rszo-na-ukraine--video--26399499.html
Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео
Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео
Минобороны показало работу расчетов "Ураганов".
2022-07-21T16:19+0500
2022-07-21T16:19+0500
2022-07-21T16:19+0500
специальная военная операция россии в донбассе
министерство обороны россии
украина
донбасс
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Министерство обороны России опубликовала кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в зоне спецоперации в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.Военные получили необходимые координаты от боевого дрона и выдвинулись на позиции. Им удалось нанести ракетный удар по полевому хранилищу ВСУ с американским вооружением.Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров необходимы для удара по живой силе и бронетехнике на ходу, разрушения командных пунктов, а также для поражения удаленно расположенной военной инфраструктуры. Эти системы отличаются высоким уровнем маневренности и быстрой скорости развернутости.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также:Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУМинобороны показало, как ВДВ штурмуют украинский опорный пункт — видео
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министерство обороны россии, украина, донбасс
Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео
Министерство опубликовало видео, в котором продемонстрировало работу расчетов "Ураганов".
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Министерство обороны России опубликовала кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в зоне спецоперации в Украине. Об этом сообщает РИА Новости
.
Военные получили необходимые координаты от боевого дрона и выдвинулись на позиции. Им удалось нанести ракетный удар по полевому хранилищу ВСУ с американским вооружением.
Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров необходимы для удара по живой силе и бронетехнике на ходу, разрушения командных пунктов, а также для поражения удаленно расположенной военной инфраструктуры. Эти системы отличаются высоким уровнем маневренности и быстрой скорости развернутости.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.