https://uz.sputniknews.ru/20220721/minoborony-rf-pokazalo-rabotu-rszo-na-ukraine--video--26399499.html

Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео

Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине – видео

Минобороны показало работу расчетов "Ураганов".

2022-07-21T16:19+0500

2022-07-21T16:19+0500

2022-07-21T16:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

министерство обороны россии

украина

донбасс

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Министерство обороны России опубликовала кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в зоне спецоперации в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.Военные получили необходимые координаты от боевого дрона и выдвинулись на позиции. Им удалось нанести ракетный удар по полевому хранилищу ВСУ с американским вооружением.Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров необходимы для удара по живой силе и бронетехнике на ходу, разрушения командных пунктов, а также для поражения удаленно расположенной военной инфраструктуры. Эти системы отличаются высоким уровнем маневренности и быстрой скорости развернутости.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также:Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУМинобороны показало, как ВДВ штурмуют украинский опорный пункт — видео

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