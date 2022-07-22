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Военные из Кыргызстана будут учиться в вузах Узбекистана
Военные из Кыргызстана будут учиться в вузах Узбекистана
Соответствующее соглашение подписали руководители генштабов двух стран.
2022-07-22T20:46+0500
2022-07-22T20:57+0500
общество
кыргызстан
узбекистан
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана принял военную делегацию из Кыргызстана.В Министерстве состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева с первым заместителем министра обороны Республики Узбекистан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.В ходе встречи главы генеральных штабов обеих стран подписали соглашение об организации обучения военнослужащих Кыргызской Республики в высших военно-учебных заведениях Узбекистана.Делегация в сопровождении генерал-майора Шухрата Халмухамедова посетила Академию вооруженных сил Узбекистана. Начальник академии полковник Бобур Шаякубов ознакомил гостей с деятельностью вуза.Кыргызстанская делегация также посетила предприятие Государственного комитета оборонной промышленности Узбекистана и Чирчикский авиационный ремонтный завод.Читайте также: Инспекторы труда Центральной Азии и России соберутся в Узбекистане
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кыргызстан, узбекистан, вооруженные силы

Военные из Кыргызстана будут учиться в вузах Узбекистана

20:46 22.07.2022 (обновлено: 20:57 22.07.2022)
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
© Рамиз Бахтияров
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Соответствующее соглашение подписали руководители генштабов двух стран.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана принял военную делегацию из Кыргызстана.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
В Министерстве состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева с первым заместителем министра обороны Республики Узбекистан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
В ходе встречи главы генеральных штабов обеих стран подписали соглашение об организации обучения военнослужащих Кыргызской Республики в высших военно-учебных заведениях Узбекистана.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
Делегация в сопровождении генерал-майора Шухрата Халмухамедова посетила Академию вооруженных сил Узбекистана. Начальник академии полковник Бобур Шаякубов ознакомил гостей с деятельностью вуза.
"Мой визит в Академию вооруженных сил Республики Узбекистан очень важен для подписанного сегодня соглашения о сотрудничестве. Потому что близкое знакомство с условиями, созданными в ведущем высшем образовательном учреждении нашего региона – одна из основных задач, включенных в повестку дня моего визита. Особое значение имеет и тот факт, что начало нового этапа сотрудничества между министерствами обороны наших стран в сфере военного образования связано именно с данным учебным заведением", – сказал генерал-майор Эрлис Тердикбаев.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
Кыргызстанская делегация также посетила предприятие Государственного комитета оборонной промышленности Узбекистана и Чирчикский авиационный ремонтный завод.
Читайте также: Инспекторы труда Центральной Азии и России соберутся в Узбекистане
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