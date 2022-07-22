Военные из Кыргызстана будут учиться в вузах Узбекистана
20:46 22.07.2022 (обновлено: 20:57 22.07.2022)
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
Соответствующее соглашение подписали руководители генштабов двух стран.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана принял военную делегацию из Кыргызстана.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
В Министерстве состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева с первым заместителем министра обороны Республики Узбекистан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
В ходе встречи главы генеральных штабов обеих стран подписали соглашение об организации обучения военнослужащих Кыргызской Республики в высших военно-учебных заведениях Узбекистана.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
Делегация в сопровождении генерал-майора Шухрата Халмухамедова посетила Академию вооруженных сил Узбекистана. Начальник академии полковник Бобур Шаякубов ознакомил гостей с деятельностью вуза.
"Мой визит в Академию вооруженных сил Республики Узбекистан очень важен для подписанного сегодня соглашения о сотрудничестве. Потому что близкое знакомство с условиями, созданными в ведущем высшем образовательном учреждении нашего региона – одна из основных задач, включенных в повестку дня моего визита. Особое значение имеет и тот факт, что начало нового этапа сотрудничества между министерствами обороны наших стран в сфере военного образования связано именно с данным учебным заведением", – сказал генерал-майор Эрлис Тердикбаев.
© Рамиз БахтияровВизит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майора Эрлиса Тердикбаева в Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
Кыргызстанская делегация также посетила предприятие Государственного комитета оборонной промышленности Узбекистана и Чирчикский авиационный ремонтный завод.