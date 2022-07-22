Военные из Кыргызстана будут учиться в вузах Узбекистана

"Мой визит в Академию вооруженных сил Республики Узбекистан очень важен для подписанного сегодня соглашения о сотрудничестве. Потому что близкое знакомство с условиями, созданными в ведущем высшем образовательном учреждении нашего региона – одна из основных задач, включенных в повестку дня моего визита. Особое значение имеет и тот факт, что начало нового этапа сотрудничества между министерствами обороны наших стран в сфере военного образования связано именно с данным учебным заведением", – сказал генерал-майор Эрлис Тердикбаев.