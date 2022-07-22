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Выходные будут аномально жаркими — видео-карта
Выходные будут аномально жаркими — видео-карта
О прогнозе погоды на выходные читайте в нашем материале.
2022-07-22T14:06+0500
2022-07-22T14:06+0500
2022-07-22T14:06+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В выходные на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого и сухого воздуха из районов Ирана. Температура воздуха в эти дни на 5-7 градусов превысит климатическую норму, сообщает Узгидромет.Метеорологическая служба республики опубликовала температурную видео-карту на 17-22 июля.Днем столбик термометра поднимется до 40-45 градусов, по югу и пустынной зоне республики местами до 47 градусов. В отдельных районах страны возможно усиление ветра, до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком.По предгорной и горной территории Ферганской долины ожидается прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана. Читайте также:COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна
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узбекистан, прогноз погоды, погода, выходные, жара
Выходные будут аномально жаркими — видео-карта
О прогнозе погоды на выходные читайте в материале, а также смотрите видео-карту.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
В выходные на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого и сухого воздуха из районов Ирана. Температура воздуха в эти дни на 5-7 градусов превысит климатическую норму, сообщает Узгидромет
.
Метеорологическая служба республики опубликовала температурную видео-карту на 17-22 июля.
Днем столбик термометра поднимется до 40-45 градусов, по югу и пустынной зоне республики местами до 47 градусов.
"После 12 часов дня старайтесь не находится под прямыми солнечными лучами во избежании получения солнечного удара", - предупредили синоптики.
В отдельных районах страны возможно усиление ветра, до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком.
По предгорной и горной территории Ферганской долины ожидается прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана.