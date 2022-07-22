https://uz.sputniknews.ru/20220722/vyxodnye-budut-anomalno-jarkimi--video-karta-26426013.html

Выходные будут аномально жаркими — видео-карта

Выходные будут аномально жаркими — видео-карта

О прогнозе погоды на выходные читайте в нашем материале.

2022-07-22T14:06+0500

2022-07-22T14:06+0500

2022-07-22T14:06+0500

общество

узбекистан

прогноз погоды

погода

выходные

жара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26424346_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_98c7fd4cba275c3a1ac1dc73946e33f7.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В выходные на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого и сухого воздуха из районов Ирана. Температура воздуха в эти дни на 5-7 градусов превысит климатическую норму, сообщает Узгидромет.Метеорологическая служба республики опубликовала температурную видео-карту на 17-22 июля.Днем столбик термометра поднимется до 40-45 градусов, по югу и пустынной зоне республики местами до 47 градусов. В отдельных районах страны возможно усиление ветра, до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком.По предгорной и горной территории Ферганской долины ожидается прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана. Читайте также:COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, прогноз погоды, погода, выходные, жара