https://uz.sputniknews.ru/20220722/covid-19-situatsiya-v-poslednie-dni-dovolno-stabilna-26422182.html
COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна
COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна
За минувшие сутки количество заразившихся в Узбекистане на три человека больше, чем вчера.
2022-07-22T12:20+0500
2022-07-22T12:20+0500
2022-07-22T12:20+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки вновь не превышает 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 68 человек. Это на три заразившихся больше по сравнению с прошлыми сутками, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 18 пациентов.В Навоийской области – шесть человек.По пять заболевших в Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях, по четыре в Каракалпакстане, Самаркандской, Хорезмской, Джизакской и Бухарской областях.И замыкают список Андижанская, Кашкадарьинская и Сырдарьинская области, где за сутки выявили по три случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 570 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"Яровая: биолаборатории США специально не были защищены — видео
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан, статистика
COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна
За минувшие сутки количество заразившихся в Узбекистане на три человека больше, чем вчера.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки вновь не превышает 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 68 человек. Это на три заразившихся больше по сравнению с прошлыми сутками, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 18 пациентов.
В Навоийской области – шесть человек.
По пять заболевших в Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях, по четыре в Каракалпакстане, Самаркандской, Хорезмской, Джизакской и Бухарской областях.
И замыкают список Андижанская, Кашкадарьинская и Сырдарьинская области, где за сутки выявили по три случая.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 570 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.