https://uz.sputniknews.ru/20220722/covid-19-situatsiya-v-poslednie-dni-dovolno-stabilna-26422182.html

COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна

COVID-19: ситуация в последние дни довольно стабильна

За минувшие сутки количество заразившихся в Узбекистане на три человека больше, чем вчера.

2022-07-22T12:20+0500

2022-07-22T12:20+0500

2022-07-22T12:20+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

узбекистан

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634873_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_72420a686cd8138061a38b153201abb9.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки вновь не превышает 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 68 человек. Это на три заразившихся больше по сравнению с прошлыми сутками, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 18 пациентов.В Навоийской области – шесть человек.По пять заболевших в Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях, по четыре в Каракалпакстане, Самаркандской, Хорезмской, Джизакской и Бухарской областях.И замыкают список Андижанская, Кашкадарьинская и Сырдарьинская области, где за сутки выявили по три случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 570 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"Яровая: биолаборатории США специально не были защищены — видео

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан, статистика