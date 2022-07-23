https://uz.sputniknews.ru/20220723/26449730.html

Лето про запас: три необычных рецепта клубничного варенья

Лето про запас: три необычных рецепта клубничного варенья

Вкус варенья из клубники знаком нам всем с детства, но есть немало интересных добавок, которые придадут знакомому блюду неожиданный и интересный оттенок - Sputnik подготовил три самых вкусных рецепта.

2022-07-23T08:00+0500

2022-07-23T08:00+0500

2022-07-23T08:00+0500

это интересно

рецепт

клубника

варенье

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Клубничный сезон в самом разгаре, насытившись свежей ароматной ягодой, не забудьте заготовить ее впрок. И в этом вам помогут рецепты, которые для вас подготовили наши коллеги из Sputnik Беларусь.Клубничное варенье с водкойПожалуй, это самый простой рецепт варенья из коллекции. А добавление водки делает вкус клубники более насыщенным, цвет становится темно-рубиновым и время приготовления меньше. На 3 килограмма клубники нам понадобится:Сначала подготовим ягоды, тщательно моем, обсушиваем и только тогда отрываем хвостики, иначе в середину попадает лишняя влага. У меня ягоды были крупные, поэтому пришлось каждую клубнику разрезать на 3-4 части. Если у вас клубника мелкая, то оставляем ее целиком.Берем глубокую кастрюлю с толстым дном, выкладываем клубнику, посыпаем сверху сахаром и сбрызгиваем водкой. Затем снова новый слой клубники, затем рафинад и водка. Отставляем кастрюлю в сторону, а лучше отправить ее на ночь в холодильник, чтобы клубника дала сок, но при этом масса в тепле не испортилась.Достаем кастрюлю из холодильника и ставим на плиту. Доводим массу из клубники до кипения, добавляем лимонную кислоту или свежевыжатый сок лимона, перемешиваем. Кипятим на среднем огне минут 5 и отставляем в сторону. Когда клубника полностью остынет через несколько часов, снова отправляем на плиту и доводим до кипения, держим 5 минут и снимаем с плиты. Повторяем процедуру до тех пор, пока вас не устроит густота варенья. Я люблю нечто джемообразное, но при этом варенье не должно менять изначальный цвет.Когда мы добились нужной густоты варенья, готовим тару. Баночки тщательно моем, крышки баночек ошпариваем кипятком, протираем насухо чистым полотенцем, баночки ставим в духовку или микроволновку и прокаливаем. Варенье отправляем на огонь, доводим до горячего состояния, но не кипятим, снимаем и начинаем разливать. Варенье наливаем до краев, оставляем остывать баночки, варенье застынет, сверху образуется плотный слой, который не позволит варенью портиться. И только тогда можно банки укупоривать.Клубничное варенье с корицей и бадьяномВаренье по этому рецепту получается насыщенно-пряным, как раз для холодных промозглых вечеров с ароматной чашкой травяного чая.На 2 килограмма клубники нам понадобится: Ягоды тщательно моем, даем стечь воде и убираем хвостики. Крупные разрезаем на дольки, выкладываем в кастрюлю с толстым дном слоями, посыпая сахаром, и отправляем в холодильник, чтобы ягоды пустили сок.Пустившие сок ягоды доводим до кипения на огне. Держим в стадии закипания на среднем огне минут 5, снимаем с огня и отставляем в сторону.Специи в варенье лучше погрузить в марле - так их будет легче потом извлечь Теперь подготовим специи. Нам понадобится кусочек марли или бинта. Берем палочки корицы и звездочки бадьяна, упаковываем в марлю, завязываем на узелок.Снова ставим варенье на плиту, доводим до кипения и опускаем в кастрюлю марлю со специями. И далее повторяем — кипятим 5 минут, оставляем, остужаем, повторяем процедуру. Когда варенье будет готово, достаем специи из варенья, разливаем его в тару, остужаем и укупориваем.Клубничное варенье "Свежесть"Этот рецепт варенья, пожалуй, самый изысканный. Не нужно пугаться такого количества ингредиентов с насыщенным ароматом и вкусом. В итоге все вкусы гармонично смешаются и результат превзойдет все ожидания.На 2 килограмма клубники нам понадобится: Ягоды моем, обсушиваем, убираем хвостики и при необходимости разрезаем на дольки.Заготовку выкладываем в кастрюлю слоями и пересыпаем рафинадом. Затем кастрюлю ставим в холодильник, чтобы ягоды пустили сок. Ставим на средний огонь и варим до кипения и держим минут 5.Пока варенье на плите, подготовим остальные ингредиенты. С лимона снимаем цедру, затем убираем кожицу и белую мякоть, оставляем дольки, мелко измельчаем и удаляем косточки. Мяту и базилик моем, обсушиваем и обрываем листики, выбирая целые и неповрежденные.В остуженную массу выкладываем измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом, осторожно перемешиваем и ставим на огонь.Варим варенье минут 15 и затем отставляем остывать часов на 8-10.Второй этап такой же, ждём кипения, держим так минут 15 и остужаем. Доводим варенье до нужной густоты, повторяем процедуру и разливаем в тару.Читайте также: Как легко просыпаться по утрам – советы эксперта

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рецепт, клубника, варенье