Лето про запас: три необычных рецепта клубничного варенья
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяКлубничное варенье с мятой и базиликом получается очень изысканным
© Sputnik / Людмила Янковская
Вкус варенья из клубники знаком нам всем с детства, но есть немало интересных добавок, которые придадут знакомому блюду неожиданный и интересный оттенок - Sputnik подготовил три самых вкусных рецепта.
Клубничный сезон в самом разгаре, насытившись свежей ароматной ягодой, не забудьте заготовить ее впрок. И в этом вам помогут рецепты, которые для вас подготовили наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Клубничное варенье с водкой
Пожалуй, это самый простой рецепт варенья из коллекции. А добавление водки делает вкус клубники более насыщенным, цвет становится темно-рубиновым и время приготовления меньше.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяВодка делает вкус клубничного варенья более насыщенным
Водка делает вкус клубничного варенья более насыщенным
© Sputnik / Людмила Янковская
На 3 килограмма клубники нам понадобится:
Сахар — 2 кг
Водка — 100 мл
Лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок из половинки лимона
Сначала подготовим ягоды, тщательно моем, обсушиваем и только тогда отрываем хвостики, иначе в середину попадает лишняя влага. У меня ягоды были крупные, поэтому пришлось каждую клубнику разрезать на 3-4 части. Если у вас клубника мелкая, то оставляем ее целиком.
Берем глубокую кастрюлю с толстым дном, выкладываем клубнику, посыпаем сверху сахаром и сбрызгиваем водкой. Затем снова новый слой клубники, затем рафинад и водка. Отставляем кастрюлю в сторону, а лучше отправить ее на ночь в холодильник, чтобы клубника дала сок, но при этом масса в тепле не испортилась.
Достаем кастрюлю из холодильника и ставим на плиту. Доводим массу из клубники до кипения, добавляем лимонную кислоту или свежевыжатый сок лимона, перемешиваем. Кипятим на среднем огне минут 5 и отставляем в сторону. Когда клубника полностью остынет через несколько часов, снова отправляем на плиту и доводим до кипения, держим 5 минут и снимаем с плиты. Повторяем процедуру до тех пор, пока вас не устроит густота варенья. Я люблю нечто джемообразное, но при этом варенье не должно менять изначальный цвет.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяВаренье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит
Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит
© Sputnik / Людмила Янковская
Когда мы добились нужной густоты варенья, готовим тару. Баночки тщательно моем, крышки баночек ошпариваем кипятком, протираем насухо чистым полотенцем, баночки ставим в духовку или микроволновку и прокаливаем. Варенье отправляем на огонь, доводим до горячего состояния, но не кипятим, снимаем и начинаем разливать. Варенье наливаем до краев, оставляем остывать баночки, варенье застынет, сверху образуется плотный слой, который не позволит варенью портиться. И только тогда можно банки укупоривать.
Клубничное варенье с корицей и бадьяном
Варенье по этому рецепту получается насыщенно-пряным, как раз для холодных промозглых вечеров с ароматной чашкой травяного чая.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяКлубничное варенье с корицей и бадьяном
Клубничное варенье с корицей и бадьяном
© Sputnik / Людмила Янковская
На 2 килограмма клубники нам понадобится:
Сахар — 2 кг
Бадьян — 2-3 звездочки
Корица в палочках — 2 шт.
Ягоды тщательно моем, даем стечь воде и убираем хвостики. Крупные разрезаем на дольки, выкладываем в кастрюлю с толстым дном слоями, посыпая сахаром, и отправляем в холодильник, чтобы ягоды пустили сок.
Пустившие сок ягоды доводим до кипения на огне. Держим в стадии закипания на среднем огне минут 5, снимаем с огня и отставляем в сторону.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяСпеции добавляем после того, как масса закипит
Специи добавляем после того, как масса закипит
© Sputnik / Людмила Янковская
Специи в варенье лучше погрузить в марле - так их будет легче потом извлечь
Теперь подготовим специи. Нам понадобится кусочек марли или бинта. Берем палочки корицы и звездочки бадьяна, упаковываем в марлю, завязываем на узелок.
Снова ставим варенье на плиту, доводим до кипения и опускаем в кастрюлю марлю со специями. И далее повторяем — кипятим 5 минут, оставляем, остужаем, повторяем процедуру. Когда варенье будет готово, достаем специи из варенья, разливаем его в тару, остужаем и укупориваем.
Клубничное варенье "Свежесть"
Этот рецепт варенья, пожалуй, самый изысканный. Не нужно пугаться такого количества ингредиентов с насыщенным ароматом и вкусом. В итоге все вкусы гармонично смешаются и результат превзойдет все ожидания.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяКлубничное варенье с мятой и базиликом получается очень изысканным
Клубничное варенье с мятой и базиликом получается очень изысканным
© Sputnik / Людмила Янковская
На 2 килограмма клубники нам понадобится:
Сахар — 1,5 кг
Лимон — 2 шт.
Свежая мята — 25 листиков
Свежий зеленый базилик — 25 листиков
Ягоды моем, обсушиваем, убираем хвостики и при необходимости разрезаем на дольки.
Заготовку выкладываем в кастрюлю слоями и пересыпаем рафинадом. Затем кастрюлю ставим в холодильник, чтобы ягоды пустили сок. Ставим на средний огонь и варим до кипения и держим минут 5.
Пока варенье на плите, подготовим остальные ингредиенты. С лимона снимаем цедру, затем убираем кожицу и белую мякоть, оставляем дольки, мелко измельчаем и удаляем косточки. Мяту и базилик моем, обсушиваем и обрываем листики, выбирая целые и неповрежденные.
В остуженную массу выкладываем измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом, осторожно перемешиваем и ставим на огонь.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяИзмельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом выкладываем в остуженную массу
Измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом выкладываем в остуженную массу
© Sputnik / Людмила Янковская
Варим варенье минут 15 и затем отставляем остывать часов на 8-10.
Второй этап такой же, ждём кипения, держим так минут 15 и остужаем. Доводим варенье до нужной густоты, повторяем процедуру и разливаем в тару.
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