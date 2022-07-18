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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как легко просыпаться по утрам – советы эксперта
Как легко просыпаться по утрам – советы эксперта
Способы, которые помогут легче просыпаться утром.
2022-07-18T23:00+0500
2022-07-18T23:00+0500
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мнение эксперта
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Существует два хронотипа – "сова" и "жаворонок". Он определяется при рождении, его нельзя поменять. Однако есть способы, которые помогут облегчить ранее пробуждение, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.Сначала стоит найти правильную мотивацию, которая поможет вам вставать с кровати с самого утра, советует Григорьева. Перед сном следует проветривать комнату. Свежий воздух способствует крепкому сну, а от качества сна зависит легкость пробуждения.По словам эксперта, в течение дня нужно быть физически активным, а перед сном стоит отказаться от плотного ужина.После пробуждения открывайте шторы и выпивайте стакан воды – так вы запустите свой организм.Нужно помнить, что здоровый сон – это основа продуктивного дня, подвела итог Григорьева.Читайте также:Как избавиться от целлюлита — советы врачаСон при свете до добра не доведет
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советы, мнение эксперта

Как легко просыпаться по утрам – советы эксперта

23:00 18.07.2022
© Depositphotos / MitaStockImagesДевушка в постели с головой под подушкой
Девушка в постели с головой под подушкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2022
© Depositphotos / MitaStockImages
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Специалист рассказала о способах, которые помогут просыпаться утром. Подробности в нашем материале.
Существует два хронотипа – "сова" и "жаворонок". Он определяется при рождении, его нельзя поменять. Однако есть способы, которые помогут облегчить ранее пробуждение, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.
Сначала стоит найти правильную мотивацию, которая поможет вам вставать с кровати с самого утра, советует Григорьева.
Перед сном следует проветривать комнату. Свежий воздух способствует крепкому сну, а от качества сна зависит легкость пробуждения.
По словам эксперта, в течение дня нужно быть физически активным, а перед сном стоит отказаться от плотного ужина.
"Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу — это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным", — добавила специалист.
После пробуждения открывайте шторы и выпивайте стакан воды – так вы запустите свой организм.
Нужно помнить, что здоровый сон – это основа продуктивного дня, подвела итог Григорьева.
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