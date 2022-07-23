https://uz.sputniknews.ru/20220723/bayden-rasskazal-kak-snizit-stoimost-topliva-v-ssha-26457495.html

Байден рассказал, как снизить стоимость топлива в США

Байден рассказал, как снизить стоимость топлива в США

Потолок цен на нефть из России снизит стоимость топлива.

2022-07-23T16:10+0500

2022-07-23T16:10+0500

2022-07-23T16:10+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Введение потолка цен на нефть из России поможет снизить стоимость топлива в Соединенных Штатах, заявил президент США Джо Байден во время совещания с помощниками по вопросам экономики.Американский лидер обратил внимание, что расценки на бензин остаются слишком высокими, а темпы их снижения недостаточно быстрыми."Мы говорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече G7. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы России", — высказался Байден.Среди других мер по снижению стоимости топлива в Соединенных Штатах он назвал наращивание добычи и высвобождение нефти из стратегического резерва.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы бюджета.В конце июня страны "Большой семерки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом психологической войны и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.Байден ранее внес несколько предложений, направленных на снижение расценок на топливо в США, в частности, об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом — 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня глава Соединенных Штатов предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется. Накануне президент выразил сожаление, что цены на бензин не реагируют должным образом на снижение стоимости нефти.Читайте также:Путин обошел Байдена на Ближнем Востоке

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джо байден, топливо, цены, нефть, россия