https://uz.sputniknews.ru/20220723/bekmambetov-tashkent-ya-pomnyu-ne-tolko-kak-stolitsu-respubliki-26463265.html
Бекмамбетов: Ташкент я помню не только как столицу республики
Бекмамбетов: Ташкент я помню не только как столицу республики
Сейчас Тимур Бекмамбетов работает над одним культурным проектом.
2022-07-23T20:16+0500
2022-07-23T20:16+0500
2022-07-23T20:16+0500
культура
ташкент
режиссер
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов посетил VI Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Культурное наследие Узбекистана – фундамент Нового Ренессанса", сообщает корреспондент Sputnik.Бекмамбетов признался, что ему сейчас удается чаще приезжать в Узбекистан. По его словам, люди здесь стали открытыми и свободными.Говоря о работе Всемирного общества, он отметил, что "люди, которые этим занимаются имеют много ума, много мудрости и много доброты. Людям необходимо сохранить то, что хоть как-то ориентирует их в мире", - добавил режиссер.В настоящее время Тимур Бекмамбетов работает над культурным проектом, посвященном Ходже Насреддину.В мультфильме планируется воссоздать виртуальное пространство средневекового среднеазиатского города.Читайте также:В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль
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ташкент, режиссер
Бекмамбетов: Ташкент я помню не только как столицу республики
В настоящее время Тимур Бекмамбетов работает над культурным проектом, посвященном Ходже Насреддину.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов посетил VI Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Культурное наследие Узбекистана – фундамент Нового Ренессанса", сообщает корреспондент Sputnik.
Бекмамбетов признался, что ему сейчас удается чаще приезжать в Узбекистан. По его словам, люди здесь стали открытыми и свободными.
"Узбекистан – это государство, в котором удалось сохранить очень древние традиции культуры. Ташкент я помню не только как столицу республики, но и целого региона. Я думаю, что эта роль возвращается", - рассказал журналистам Бекмамбетов.
Говоря о работе Всемирного общества, он отметил, что "люди, которые этим занимаются имеют много ума, много мудрости и много доброты. Людям необходимо сохранить то, что хоть как-то ориентирует их в мире", - добавил режиссер.
В настоящее время Тимур Бекмамбетов работает над культурным проектом, посвященном Ходже Насреддину.
В мультфильме планируется воссоздать виртуальное пространство средневекового среднеазиатского города.