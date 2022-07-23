https://uz.sputniknews.ru/20220723/bekmambetov-tashkent-ya-pomnyu-ne-tolko-kak-stolitsu-respubliki-26463265.html

Бекмамбетов: Ташкент я помню не только как столицу республики

Бекмамбетов: Ташкент я помню не только как столицу республики

Сейчас Тимур Бекмамбетов работает над одним культурным проектом.

2022-07-23T20:16+0500

2022-07-23T20:16+0500

2022-07-23T20:16+0500

культура

ташкент

режиссер

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов посетил VI Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Культурное наследие Узбекистана – фундамент Нового Ренессанса", сообщает корреспондент Sputnik.Бекмамбетов признался, что ему сейчас удается чаще приезжать в Узбекистан. По его словам, люди здесь стали открытыми и свободными.Говоря о работе Всемирного общества, он отметил, что "люди, которые этим занимаются имеют много ума, много мудрости и много доброты. Людям необходимо сохранить то, что хоть как-то ориентирует их в мире", - добавил режиссер.В настоящее время Тимур Бекмамбетов работает над культурным проектом, посвященном Ходже Насреддину.В мультфильме планируется воссоздать виртуальное пространство средневекового среднеазиатского города.Читайте также:В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль

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ташкент, режиссер