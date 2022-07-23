https://uz.sputniknews.ru/20220723/blagodarya-al-xorezmi-my-segodnya-ispolzuem-telefony--popova-26465405.html
Благодаря аль-Хорезми мы сегодня используем телефоны — Попова
Благодаря аль-Хорезми мы сегодня используем телефоны — Попова
Изучение и сохранение культурного наследия в Узбекистане стали приоритетами.
2022-07-23T21:38+0500
2022-07-23T21:38+0500
2022-07-23T21:38+0500
узбекистан
культура
культурное наследие
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Самарканде начал свою работу VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана - основа нового Ренессанса".В торжественной церемонии открытия мероприятия приняла участие директор Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) Ирина Попова, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Поповой, изучение и сохранение культурного наследия в Узбекистане по праву стали приоритетами.Директор Института восточных рукописей РАН рассказала о вкладе узбекских ученых, сыгравших важную роль в развитии мировой науки и заложивших основу современных технологий.В свою очередь, гениального узбекского поэта Алишера Навои она назвала символом узбекской культуры на пороге третьего Ренессанса.В работе Конгресса принимают участие более 250 ученых-востоковедов с мировыми именами: президенты 5 международных организаций, директора музеев и библиотек из 34 стран, президенты академий наук, профессоры, искусствоведы, аналитики и представители национальных и международных масс-медиа.Читайте также:Фонд Горчакова и "Шарк аёли" проведут в Ташкенте конференцию для ННО
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узбекистан, культурное наследие
Благодаря аль-Хорезми мы сегодня используем телефоны — Попова
По словам Поповой, изучение и сохранение культурного наследия в Узбекистане стали приоритетами.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Самарканде начал свою работу VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана - основа нового Ренессанса".
В торжественной церемонии открытия мероприятия приняла участие директор Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) Ирина Попова, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам Поповой, изучение и сохранение культурного наследия в Узбекистане по праву стали приоритетами.
Директор Института восточных рукописей РАН рассказала о вкладе узбекских ученых, сыгравших важную роль в развитии мировой науки и заложивших основу современных технологий.
"У каждого в руках, в кармане телефон. Всем известно, что алгоритм, по которому они работают, построен на цифрах, чему мы благодарны создателю алгебры - Мухаммаду аль-Хорезми. Аль-Беруни в 1025 году предположил существование Северной и Южной Америк задолго до их открытия. И это только малая часть основных достижений великих ученых этих земель", - заявила Попова.
В свою очередь, гениального узбекского поэта Алишера Навои она назвала символом узбекской культуры на пороге третьего Ренессанса.
"Именно люди ответственны за появления нового искусства и сохранения древних образцов. В этом контексте невозможно переоценить тот факт, что Узбекистан - страна, которой руководят небезучастные люди, выступающие за сохранение древней культуры", - сказала Ирина Попова.
В работе Конгресса принимают участие более 250 ученых-востоковедов с мировыми именами: президенты 5 международных организаций, директора музеев и библиотек из 34 стран, президенты академий наук, профессоры, искусствоведы, аналитики и представители национальных и международных масс-медиа.