https://uz.sputniknews.ru/20220723/blagodarya-al-xorezmi-my-segodnya-ispolzuem-telefony--popova-26465405.html

Благодаря аль-Хорезми мы сегодня используем телефоны — Попова

Благодаря аль-Хорезми мы сегодня используем телефоны — Попова

Изучение и сохранение культурного наследия в Узбекистане стали приоритетами.

2022-07-23T21:38+0500

2022-07-23T21:38+0500

2022-07-23T21:38+0500

узбекистан

культура

культурное наследие

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Самарканде начал свою работу VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана - основа нового Ренессанса".В торжественной церемонии открытия мероприятия приняла участие директор Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) Ирина Попова, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Поповой, изучение и сохранение культурного наследия в Узбекистане по праву стали приоритетами.Директор Института восточных рукописей РАН рассказала о вкладе узбекских ученых, сыгравших важную роль в развитии мировой науки и заложивших основу современных технологий.В свою очередь, гениального узбекского поэта Алишера Навои она назвала символом узбекской культуры на пороге третьего Ренессанса.В работе Конгресса принимают участие более 250 ученых-востоковедов с мировыми именами: президенты 5 международных организаций, директора музеев и библиотек из 34 стран, президенты академий наук, профессоры, искусствоведы, аналитики и представители национальных и международных масс-медиа.Читайте также:Фонд Горчакова и "Шарк аёли" проведут в Ташкенте конференцию для ННО

узбекистан

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, культурное наследие