https://uz.sputniknews.ru/20220723/covid-19-vo-vsex-regionax-respubliki-vyyavili-bolee-60-zabolevshix-26463493.html

COVID-19: во всех регионах республики выявили более 60 заболевших

COVID-19: во всех регионах республики выявили более 60 заболевших

О ситуации с ковидом в Узбекистане читайте в материале.

2022-07-23T20:57+0500

2022-07-23T20:57+0500

2022-07-23T20:57+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 632. В течение прошедших суток зафиксированы 62 (накануне – 68) новых случая, сообщает Минздрав Узбекистана.Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (15), Наманганской (6), Хорезмской (5) областях и Республике Каракалпакстан (5).По данным ведомства, за день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 239 572).На лечении находится 1 423 больных COVID-19.Читайте также:"Е-патруль" поможет установить личность граждан

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коронавирус covid-19