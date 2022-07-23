https://uz.sputniknews.ru/20220723/e-patrul-pomojet-ustanovit-lichnost-grajdan-26459885.html

"Е-патруль" поможет установить личность граждан

"Е-патруль" поможет установить личность граждан

Идентифицировать личность гражданина сотрудники ППС будут на месте.

2022-07-23T16:51+0500

2022-07-23T16:51+0500

2022-07-23T16:51+0500

общество

"патруль"

граждане

ппс

проверка

документы

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. С 1 января 2023 года начнется поэтапное внедрение системы "Е-патруль". При этом сотрудники ППС больше не будут доставлять граждан для установления личности в органы внутренних дел. Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по внедрению современных информационных технологий в деятельность патрульно-постовой службы".Теперь личность будут устанавливать через планшеты с идентификацией отпечатка пальца или фотографии. Все данные о человеке придут на планшет инспектору сразу после запроса. При этом взаимодействие сотрудников ППС и гражданина будет фиксироваться на бодикамеры.Положением определены основания, когда сотрудники могут останавливать граждан и устанавливать их личность по документам или через систему "Е-патруль".В частности, это могут быть случаи подозрения гражданина в совершении преступления или правонарушения или нахождении в розыске, либо когда гражданин может обладать информацией о совершенном преступлении или правонарушении.Записи с бодикамер будут храниться:Читайте также:В аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi

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"патруль", граждане, ппс, проверка, документы