https://uz.sputniknews.ru/20220723/e-patrul-pomojet-ustanovit-lichnost-grajdan-26459885.html
"Е-патруль" поможет установить личность граждан
"Е-патруль" поможет установить личность граждан
Идентифицировать личность гражданина сотрудники ППС будут на месте.
2022-07-23T16:51+0500
2022-07-23T16:51+0500
2022-07-23T16:51+0500
общество
"патруль"
граждане
ппс
проверка
документы
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. С 1 января 2023 года начнется поэтапное внедрение системы "Е-патруль". При этом сотрудники ППС больше не будут доставлять граждан для установления личности в органы внутренних дел. Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по внедрению современных информационных технологий в деятельность патрульно-постовой службы".Теперь личность будут устанавливать через планшеты с идентификацией отпечатка пальца или фотографии. Все данные о человеке придут на планшет инспектору сразу после запроса. При этом взаимодействие сотрудников ППС и гражданина будет фиксироваться на бодикамеры.Положением определены основания, когда сотрудники могут останавливать граждан и устанавливать их личность по документам или через систему "Е-патруль".В частности, это могут быть случаи подозрения гражданина в совершении преступления или правонарушения или нахождении в розыске, либо когда гражданин может обладать информацией о совершенном преступлении или правонарушении.Записи с бодикамер будут храниться:Читайте также:В аэропорту Ташкента появился бесплатный Wi-Fi
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"патруль", граждане, ппс, проверка, документы
"Е-патруль" поможет установить личность граждан
Идентифицировать личность гражданина сотрудники ППС будут на месте.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. С 1 января 2023 года начнется поэтапное внедрение системы "Е-патруль". При этом сотрудники ППС больше не будут доставлять граждан для установления личности в органы внутренних дел.
Это предусмотрено постановлением
правительства "О мерах по внедрению современных информационных технологий в деятельность патрульно-постовой службы".
Теперь личность будут устанавливать через планшеты с идентификацией отпечатка пальца или фотографии. Все данные о человеке придут на планшет инспектору сразу после запроса.
При этом взаимодействие сотрудников ППС и гражданина будет фиксироваться на бодикамеры.
Положением определены основания, когда сотрудники могут останавливать граждан и устанавливать их личность по документам или через систему "Е-патруль".
В частности, это могут быть случаи подозрения гражданина в совершении преступления или правонарушения или нахождении в розыске, либо когда гражданин может обладать информацией о совершенном преступлении или правонарушении.
Записи с бодикамер будут храниться:
для преступлений – пять лет;
административных правонарушений и контрольно-проверочных мероприятий – один год;
для других случаев, не содержащих признаки преступлений и правонарушений, – один месяц.