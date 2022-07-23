Как провести выходные: топ-8 мероприятий в Ташкенте
08:29 23.07.2022 (обновлено: 08:52 23.07.2022)
© Sputnik / Артем Житенев/
Вечеринка в аквапарке, День шоколада, концерты и встречи. Куда сходить на выходных в столице – читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Суббота, 23 июля
День шоколада в ТРЦ Compass
Compass приглашает всех желающих отпраздновать Всемирный день шоколада. Участников ждет шоколадный фонтан, конкурс на поедание шоколада и призы.
Начало в 16.00
Вход свободный
Compass приглашает всех желающих отпраздновать Всемирный день шоколада. Участников ждет шоколадный фонтан, конкурс на поедание шоколада и призы.
Начало в 16.00
Вход свободный
Спектакль "Аладдин и его волшебная лампа" в Театре марионеток
На восточном базаре, среди дынь и арбузов, Ходжа Насреддин расскажет историю про Аладдина.
Спектакль марионеток ждет всех желающих окунуться в восточную сказку.
На восточном базаре, среди дынь и арбузов, Ходжа Насреддин расскажет историю про Аладдина.
Спектакль марионеток ждет всех желающих окунуться в восточную сказку.
Место: Театр марионеток Silk Route Marionettes
Начало в 12.30
Стоимость билета — 50 тыс. сумов
Начало в 12.30
Стоимость билета — 50 тыс. сумов
Ice Cream Party в аквапарке
Охладиться и весело провести время можно на Ice Cream Party. Гостей ждет специальная шоу-программа.
Место: Atlantis Aqua Park
Охладиться и весело провести время можно на Ice Cream Party. Гостей ждет специальная шоу-программа.
Место: Atlantis Aqua Park
Начало в 12 30
Стоимость билета — 50 тыс. сумов
Трибьют-шоу Roxette в Ташкенте
Хиты поп-дуэта Roxette прозвучат в сопровождении большого симфонического оркестра. Слушателей ждет выступления классических и рок-музыкантов, а также вокал от KSANA.
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Начало в 20.00
Стоимость билета — от 200 до 500 тыс. сумов
Воскресенье, 24 июля
Концерт в парке "Ашхабад"
В воскресенье всех посетителей парка "Ашхабад" ждет концертная программа в исполнении Умидахон и Java.
Стоимость билета — вход в парк 10 тыс. сумов.
Начало в 19.00
Телефон для справок: (+998) 95-340-4007
Концертная программа в Tashkent INDEX
Популярные артисты Сардор Каримов, Mustafo, Jurabek, Умар Шамсиев и Shox Group исполнят свои лучшие композиции в Tashkent INDEX. Гостей также ждет праздничная шоу-программа.
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 99-332-3333
Встреча "Бумажная конкретика" в Human House
Human House приглашают на встречу, которая будет посвящена поэзии и слову. Участники смогут исследовать визуальные стихи и сочинить свои собственные бумажные алфавиты.
Стоимость билета — 70 тыс. сумов (необходима запись по номеру: +998 33-465-2303)
Место: Human House
Начало — в 18.00
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