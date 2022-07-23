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https://uz.sputniknews.ru/20220723/kak-provesti-vyxodnye-top-8-meropriyatiy-v-tashkente-26443347.html
Как провести выходные: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Как провести выходные: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Вечеринка в аквапарке, День шоколада, концерты и встречи. Куда сходить на выходных в столице – читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
2022-07-23T08:29+0500
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культура
выходные
ташкент
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Суббота, 23 июляДень шоколада в ТРЦ CompassCompass приглашает всех желающих отпраздновать Всемирный день шоколада. Участников ждет шоколадный фонтан, конкурс на поедание шоколада и призы.Начало в 16.00 Вход свободныйСпектакль "Аладдин и его волшебная лампа" в Театре марионетокНа восточном базаре, среди дынь и арбузов, Ходжа Насреддин расскажет историю про Аладдина.Спектакль марионеток ждет всех желающих окунуться в восточную сказку.Место: Театр марионеток Silk Route MarionettesНачало в 12.30Стоимость билета — 50 тыс. сумовIce Cream Party в аквапаркеОхладиться и весело провести время можно на Ice Cream Party. Гостей ждет специальная шоу-программа.Место: Atlantis Aqua ParkНачало в 12 30Стоимость билета — 50 тыс. сумовТрибьют-шоу Roxette в ТашкентеХиты поп-дуэта Roxette прозвучат в сопровождении большого симфонического оркестра. Слушателей ждет выступления классических и рок-музыкантов, а также вокал от KSANA.Место: Дворец искусств "Туркистон"Начало в 20.00Стоимость билета — от 200 до 500 тыс. сумовВоскресенье, 24 июляКонцерт в парке "Ашхабад"В воскресенье всех посетителей парка "Ашхабад" ждет концертная программа в исполнении Умидахон и Java.Стоимость билета — вход в парк 10 тыс. сумов.Начало в 19.00Телефон для справок: (+998) 95-340-4007Концертная программа в Tashkent INDEXПопулярные артисты Сардор Каримов, Mustafo, Jurabek, Умар Шамсиев и Shox Group исполнят свои лучшие композиции в Tashkent INDEX. Гостей также ждет праздничная шоу-программа.Вход свободныйТелефон для справок: (+998) 99-332-3333Встреча "Бумажная конкретика" в Human HouseHuman House приглашают на встречу, которая будет посвящена поэзии и слову. Участники смогут исследовать визуальные стихи и сочинить свои собственные бумажные алфавиты.Стоимость билета — 70 тыс. сумов (необходима запись по номеру: +998 33-465-2303)Место: Human HouseНачало — в 18.00Читайте также: Легендарный некрополь Миздахкан станет музеем под открытом небом
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выходные, ташкент

Как провести выходные: топ-8 мероприятий в Ташкенте

08:29 23.07.2022 (обновлено: 08:52 23.07.2022)
© Sputnik / Артем Житенев / Перейти в фотобанкФестиваль мороженого
Фестиваль мороженого - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Артем Житенев
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Вечеринка в аквапарке, День шоколада, концерты и встречи. Куда сходить на выходных в столице – читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

Суббота, 23 июля

День шоколада в ТРЦ Compass
Compass приглашает всех желающих отпраздновать Всемирный день шоколада. Участников ждет шоколадный фонтан, конкурс на поедание шоколада и призы.
Начало в 16.00
Вход свободный
Спектакль "Аладдин и его волшебная лампа" в Театре марионеток

На восточном базаре, среди дынь и арбузов, Ходжа Насреддин расскажет историю про Аладдина.
Спектакль марионеток ждет всех желающих окунуться в восточную сказку.
Место: Театр марионеток Silk Route Marionettes
Начало в 12.30
Стоимость билета — 50 тыс. сумов
Ice Cream Party в аквапарке

Охладиться и весело провести время можно на Ice Cream Party. Гостей ждет специальная шоу-программа.

Место: Atlantis Aqua Park
Начало в 12 30
Стоимость билета — 50 тыс. сумов
Трибьют-шоу Roxette в Ташкенте
Хиты поп-дуэта Roxette прозвучат в сопровождении большого симфонического оркестра. Слушателей ждет выступления классических и рок-музыкантов, а также вокал от KSANA.
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Начало в 20.00
Стоимость билета — от 200 до 500 тыс. сумов

Воскресенье, 24 июля

Концерт в парке "Ашхабад"
В воскресенье всех посетителей парка "Ашхабад" ждет концертная программа в исполнении Умидахон и Java.
Стоимость билета — вход в парк 10 тыс. сумов.
Начало в 19.00
Телефон для справок: (+998) 95-340-4007
Концертная программа в Tashkent INDEX
Популярные артисты Сардор Каримов, Mustafo, Jurabek, Умар Шамсиев и Shox Group исполнят свои лучшие композиции в Tashkent INDEX. Гостей также ждет праздничная шоу-программа.
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 99-332-3333
Встреча "Бумажная конкретика" в Human House
Human House приглашают на встречу, которая будет посвящена поэзии и слову. Участники смогут исследовать визуальные стихи и сочинить свои собственные бумажные алфавиты.
Стоимость билета — 70 тыс. сумов (необходима запись по номеру: +998 33-465-2303)
Место: Human House
Начало — в 18.00
Читайте также:
Легендарный некрополь Миздахкан станет музеем под открытом небом
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