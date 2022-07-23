https://uz.sputniknews.ru/20220723/kak-zasnut-v-jaru-bez-konditsionera-26464738.html

Как заснуть в жару без кондиционера

Как заснуть в жару без кондиционера

Нормальная температура для сна — 17-19 градусов выше нуля.

2022-07-23T23:00+0500

2022-07-23T23:00+0500

2022-07-23T23:00+0500

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Как засыпать в жаркую погоду, если дома нет кондиционера, "Ридусу" объяснил руководитель Центра медицины сна университетской клиники Московского государственного университета, сомнолог Александр Калинкин."Температурный фактор играет существенную роль в качестве сна, оптимальной для комфортного сна является температура от +17 до +19 градусов. В жару добиться такой температуры сложно, но можно охладить квартиру, максимально ограничив поступление солнечного света в дневные часы. Для этого следует плотно закрывать шторы и использовать солнцезащитные пленки-отражатели", — рассказал эксперт.Он порекомендовал выпивать за день много простой воды комнатной температуры, чтобы не допускать обезвоживания организма, и не съедать очень много углеводных продуктов."Обезвоживание сильно влияет на качество сна. Поэтому важно восполнять запасы жидкости в организме именно водой, а не энергетическими или сладкими напитками, в том числе соками", — подчеркнул Калинкин.Перед тем как лечь спать, следует принять прохладный душ, чтобы облегчить процесс засыпания, и повесить на окна влажные простыни, которые одновременно увлажняют воздух, уменьшают температуру в помещении и закрывают от солнечного света.Читайте также:Как правильно принимать витамины рассказал врач

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жара, сон