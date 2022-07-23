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Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна
Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна
Отрадно, что США прекратили препятствовать достижению продуктовой сделки.
2022-07-23T12:04+0500
2022-07-23T12:04+0500
россия
сергей лавров
сделка
транспортный коридор
зерно
украина
сша
мид рф
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно"."Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства."Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности - прим. ред.)", - добавил глава российского МИД."Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.Читайте также:Видео: помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт
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сергей лавров, сделка, транспортный коридор, зерно, украина, сша, мид рф

Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна

12:04 23.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Отрадно, что США прекратили препятствовать достижению продуктовой сделки, сообщил глава МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей", - сказал Лавров.
По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно".
"Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
"В итоге удалось - именно стараниями российской делегации - сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам - импортерам продовольствия", - сказал Лавров.
"Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности - прим. ред.)", - добавил глава российского МИД.
"Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.
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