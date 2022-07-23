https://uz.sputniknews.ru/20220723/lavrov-prokommentiroval-podpisanie-sdelki-po-transportirovke-ukrainskogo-zerna-26455002.html

Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна

Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна

Отрадно, что США прекратили препятствовать достижению продуктовой сделки.

2022-07-23T12:04+0500

2022-07-23T12:04+0500

2022-07-23T12:04+0500

россия

сергей лавров

сделка

транспортный коридор

зерно

украина

сша

мид рф

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно"."Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства."Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности - прим. ред.)", - добавил глава российского МИД."Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.Читайте также:Видео: помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт

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сергей лавров, сделка, транспортный коридор, зерно, украина, сша, мид рф