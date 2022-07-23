https://uz.sputniknews.ru/20220723/lavrov-prokommentiroval-podpisanie-sdelki-po-transportirovke-ukrainskogo-zerna-26455002.html
Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна
Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна
Отрадно, что США прекратили препятствовать достижению продуктовой сделки.
2022-07-23T12:04+0500
2022-07-23T12:04+0500
2022-07-23T12:04+0500
россия
сергей лавров
сделка
транспортный коридор
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украина
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно"."Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства."Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности - прим. ред.)", - добавил глава российского МИД."Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.Читайте также:Видео: помощь Германии Украине – издевательство над Киевом – эксперт
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сергей лавров, сделка, транспортный коридор, зерно, украина, сша, мид рф
Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна
Отрадно, что США прекратили препятствовать достижению продуктовой сделки, сообщил глава МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей", - сказал Лавров.
По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно".
"Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
"В итоге удалось - именно стараниями российской делегации - сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам - импортерам продовольствия", - сказал Лавров.
"Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности - прим. ред.)", - добавил глава российского МИД.
"Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.