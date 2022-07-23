https://uz.sputniknews.ru/20220723/norov-obsudil-s-glavoy-mid-belarusi-dvustoronnee-sotrudnichestvo-26452689.html

Норов обсудил с главой МИД Беларуси двустороннее сотрудничество

Норов обсудил с главой МИД Беларуси двустороннее сотрудничество

Стороны договорились поддерживать деловые контакты по вопросам взаимодействия между странами.

2022-07-23T11:03+0500

2022-07-23T11:03+0500

2022-07-23T11:03+0500

политика

мид узбекистана

владимир норов

беларусь

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ТАШКЕНТ, 23 июл – Sputnik. И. о. министра иностранных дел Владимир Норов провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Главы дипломатических ведомств также обсудили актуальные вопросы узбекско-белорусского сотрудничества и дальнейшее развитие торгово-экономического и культурного взаимодействия.Стороны договорились поддерживать деловые контакты по вопросам взаимодействия между странами, подчеркнули в ведомстве.Читайте также: Норов принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии

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мид узбекистана, владимир норов, беларусь