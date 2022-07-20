https://uz.sputniknews.ru/20220720/norov-prinyal-uchastie-vo-vstreche-glav-mid-tsentralnoy-azii-26368384.html

Норов принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии

Норов принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии

Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии прошла в среду в Чолпон-Ате.

2022-07-20T18:08+0500

2022-07-20T18:08+0500

2022-07-20T18:08+0500

политика

владимир норов

встреча

мид узбекистана

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие во встрече глав МИД государств Центральной Азии, которая прошла в среду в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Известно, что главы МИД обсудили организационные и содержательные аспекты подготовки к предстоящей Консультативной встрече глав государств ЦА. Также министры рассмотрели и утвердили повестку дня и программу саммита, проекты итоговых документов, вносимых на рассмотрение президентов.Кроме этого, они обсудили текущее состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества в регионе в сферах политики, торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, экологии, энергетики, обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами.Норов в своем выступлении рассказал, что сегодня в ЦА, благодаря главам стран региона, сформирована принципиально новая атмосфера дружбы, сотрудничества и взаимного доверия. Он отметил, что центральноазиатские государства разделяют "общие позиции по многим международным вопросам и находят взаимоприемлемые решения даже по самым сложным вопросам".Также в ходе встречи министры подчеркнули необходимость принятия решительных шагов по укреплению взаимодействия в Центральной Азии, выработки актуальных инициатив и новых подходов для своевременного реагирования на возникающие вызовы и смягчения их последствий. В частности, они особо выделили важность проведения тесной торгово-экономической и инвестиционной политики, наращивания прямых контактов деловых субъектов и регионов, развития транспортно-транзитного потенциала региона, эффективного совместного управления природными ресурсами.Помимо прочего, главы внешнеполитических ведомств ЦА отметили, что успешная реализация совместных мер в данных направлениях будет иметь мультипликативный эффект для устойчивого развития всего региона.Особое внимание министры уделили текущей ситуации в Афганистане. Они констатировали актуальность продолжения взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.Читайте также:

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владимир норов, встреча, мид узбекистана, центральная азия