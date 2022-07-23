https://uz.sputniknews.ru/20220723/v-buxarskoy-oblasti-pomogut-reshit-problemy-predprinimateley-26456482.html

В Бухарской области помогут решить проблемы предпринимателей

В Бухарской области помогут решить проблемы предпринимателей

В Бухаре обсудили меры по стимулированию комплексного развития региона.

2022-07-23T15:29+0500

2022-07-23T15:29+0500

2022-07-23T15:29+0500

экономика

бухара

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Бухаре под руководством заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Ходжаева состоялось открытое заседание комиссии , посвященное обсуждению и решению актуальных проблем, с которыми сталкиваются производители и экспортеры региона. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ республики. В заседании приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, органов местной власти районов и городов Бухарской области, а также около 100 предпринимателей со всех районов и городов региона.Например, владелец фермерского хозяйства из Жондорского района назвал проблему, связанную с сужением рынка экспорта яиц в связи с ранее вводившимися ограничениями на вывоз этой продукции, и попросил оказать содействие в ускоренном рассмотрении заявки на получение льготного кредита на расширение производства.Предприниматель из того же района попросил предоставить ему возможность реализовать проект по производству металлических изделий, использующихся в интерьерах помещений путем предоставления кредита в $500 тыс., что также позволит создать 50 новых рабочих мест.Ряд предпринимателей пожаловались на неожиданные отключения электроэнергии, что создает огромные риски для эффективного и длительного использования дорогого зарубежного оборудования, несет за собой дополнительные издержки и простои.Предприниматель из Вобкентского района попросил пересмотреть кадастровую принадлежность земли с сельскохозяйственной на несельскохозяйственную, поскольку в последние несколько лет она стала непригодной для засевания из-за засушливости.По оставшимся вопросам участники заседания выработали конкретные алгоритмы решений, а ответственным руководителям поставили задачу по реализации соответствующих практических мер в установленные сроки.Также были рассмотрены перспективные идеи и предложения предпринимателей по дальнейшему стимулированию социально-экономического развития Бухарской области.Читайте также:Денежные переводы из России в Узбекистан резко выросли – ЦБ

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бухара, предприниматели