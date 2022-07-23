https://uz.sputniknews.ru/20220723/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26453843.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
2022-07-23T10:01+0500
2022-07-23T10:01+0500
2022-07-23T10:01+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится жаркая погода, сообщили в Узгидромете. Максимальные температуры будут в пределах 40-45 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 47. Относительную прохладу почувствуют жители Каракалпакстана и Хорезмской области, где дневная температура снизится до 37-42 градусов. Местами по республике возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. По предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков. В Ташкенте будет ясно. Ветер 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура сохранится в пределах 41-43 градусов. По горным районам страны без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура днем составит 32-37 градусов.Читайте также:Как провести выходные: топ-8 мероприятий в Ташкенте
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погода
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Сегодня днем в Узбекистане сохранится жаркая погода, сообщили в Узгидромете
.
Максимальные температуры будут в пределах 40-45 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 47.
Относительную прохладу почувствуют жители Каракалпакстана и Хорезмской области, где дневная температура снизится до 37-42 градусов.
Местами по республике возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
По предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.
В Ташкенте будет ясно. Ветер 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура сохранится в пределах 41-43 градусов.
По горным районам страны без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура днем составит 32-37 градусов.