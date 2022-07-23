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Владимир Путин наградил Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского
Владимир Путин наградил Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского
Указ президента России опубликован на сайте Кремля. 23.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-23T12:45+0500
2022-07-23T12:45+0500
2022-07-23T12:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги в укреплении дружбы между странами. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиёева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан", - говорится в тексте указа.Читайте также:Биография президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
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шавкат мирзиёев, владимир путин
Владимир Путин наградил Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского
Указ президента России опубликован на сайте Кремля.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги в укреплении дружбы между странами.
Соответствующий указ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиёева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан", - говорится в тексте указа.