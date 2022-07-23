https://uz.sputniknews.ru/20220723/vrach-zayavil-o-priblijenii-novoy-volny-covid-19-v-rossii-26460238.html

Врач заявил о приближении новой волны COVID-19 в России

Врач заявил о приближении новой волны COVID-19 в России

За 22 июля в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.

2022-07-23T17:32+0500

2022-07-23T17:32+0500

2022-07-23T17:32+0500

россия

коронавирус covid-19

россия

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."Можно сказать, что (идет. — Прим. ред.) новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов", — сказал Жемчугов.Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.За 22 июля в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.В Узбекистане за сутки во всех регионах страны зафиксировали 62 инфицированных ковидом.Читайте также:Владимир Путин наградил Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского

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коронавирус covid-19, россия