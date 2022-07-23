https://uz.sputniknews.ru/20220723/zelenskiy-prikazal-popytatsya-ukrast-rossiyskiy-gaz--eks-deputat-rady-26455779.html

Зеленский приказал попытаться украсть российский газ — экс-депутат Рады

Зеленский приказал попытаться украсть российский газ — экс-депутат Рады

В газохранилищах есть только половина газа для отопительного периода.

2022-07-23T14:48+0500

2022-07-23T14:48+0500

2022-07-23T14:48+0500

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газ

владимир зеленский

россия

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Глава Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Он указал, что сейчас в украинских газохранилищах только половина газа, необходимого для отопительного периода. Из-за этого Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева.Сейчас "Газпром" продолжает транзит топлива через Украину в штатном порядке в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачивается чуть более 40 млн кубометров. В России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.Читайте также:Венгрия хочет закупить больше российского газа

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газ, владимир зеленский, россия, кража