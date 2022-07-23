https://uz.sputniknews.ru/20220723/zelenskiy-prikazal-popytatsya-ukrast-rossiyskiy-gaz--eks-deputat-rady-26455779.html
Зеленский приказал попытаться украсть российский газ — экс-депутат Рады
Зеленский приказал попытаться украсть российский газ — экс-депутат Рады
В газохранилищах есть только половина газа для отопительного периода.
2022-07-23T14:48+0500
2022-07-23T14:48+0500
2022-07-23T14:48+0500
в мире
газ
владимир зеленский
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кража
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Глава Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Он указал, что сейчас в украинских газохранилищах только половина газа, необходимого для отопительного периода. Из-за этого Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева.Сейчас "Газпром" продолжает транзит топлива через Украину в штатном порядке в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачивается чуть более 40 млн кубометров. В России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.Читайте также:Венгрия хочет закупить больше российского газа
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газ, владимир зеленский, россия, кража
Зеленский приказал попытаться украсть российский газ — экс-депутат Рады
В украинских газохранилищах есть только половина газа, необходимого для отопительного периода, отметил Илья Кива.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Глава Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, сообщил в Telegram
экс-депутат Рады Илья Кива.
"Вчера Зеленский поставил задачу руководству "Нафтогаза" проработать план, изучить возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу", — написал Кива.
Он указал, что сейчас в украинских газохранилищах только половина газа, необходимого для отопительного периода. Из-за этого Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева.
"Поэтому было принято решение красть", — объяснил депутат.
Сейчас "Газпром" продолжает транзит топлива через Украину в штатном порядке в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачивается чуть более 40 млн кубометров. В России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.