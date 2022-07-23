https://uz.sputniknews.ru/20220723/zriteli-xotyat-znat-ob-etoy-strane-pochemu-rossiya-kultura-budet-rabotat-v-uzbekistane-26462036.html

Зрители хотят знать об этой стране: почему "Россия-Культура" будет работать в Узбекистане

Зрители хотят знать об этой стране: почему "Россия-Культура" будет работать в Узбекистане

Почему канал "Россия-Культура" будет работать в Узбекистане?

2022-07-23T19:35+0500

2022-07-23T19:35+0500

2022-07-23T19:51+0500

культура

узбекистан

россия

культура

телеканал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/17/26462267_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_883a18baa75775c623664f8b24cede6d.jpg

В Самарканде стартовал VI Международный конгресс Всемирного общества “Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса”.В нем принимают участие свыше 250 ученых-востоковедов с мировым именем со всех уголков планеты.Мероприятие вызвало интересен и у представителей российского телевидения.Коммерческий директор телеканала "Россия–Культура" в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik рассказала о совместных проектах с Узбекистаном, о создании новых фильмов, и почему российскому зрителю интересна узбекская культура.Телеканал "Россия–Культура" начал работать с Республикой Узбекистан более 5 лет назад. Все это стало возможным благодаря открытой политики президента Шавката Мирзиёева.В 2017 году в эфир телеканала "Россия–Культура" вышел первый фильм "Узбекистан. Приобретенные откровения".Тогда съемочная группа посетила Ташкент, Самарканд, Бухару. Они снимали древние ремесла, памятники архитектуры и культуры.Позже вышли в эфир целый ряд проектов, среди них - 4-х серийный цикл "Узбекистан. Возрождение", "Узбекистан. Дорогами любви", а также фильм, посвященный возрожденному Ташкентскому кинофестивалю.В ближайших планах телеканала - создание нового фильма, который расскажет о подготовке к очередному кинофестивалю "Жемчужина шелкового пути".На днях в эфир выйдет проект автора и ведущего Павла Селина "Узбекистан. Рассвет жемчужины востока", который расскажет о молодежном симфоническом оркестре Узбекистана.Также фильм расскажет о Большом театре имени Алишера Навои, где работают российские культурные деятели - театральный режиссер Андрис Лиепа и худрук Денис Власенко.Кроме этого, у "Россия-Культура" прекрасные отношения с директором театра Рамизом Усмановым, который принимал участие в проекте телеканала "Большая опера".Сейчас Виктория Кривицкая участвует в подготовке к очередному Ташкентскому кинофестивалю, который пройдет 13-18 сентября в столице и областях Узбекистана.Планов у телеканала в Узбекистане много. В сентябре ожидается приезд руководства канала в Ташкент, где обсудят новые совместные проекты.Учитывая большой интерес российской аудитории к узбекской культуре и истории, не исключено открытие корпункта телеканала в Узбекистане."Этот вопрос я оставлю для комментария руководству ВГТРК, но я думаю, возможно все, и этот вопрос, безусловно, будет прорабатываться", - сказала она.По мнению Кривицкой, общая история двух народов может стать основой для общего будущего. Она уверена, что без знания истории и культуры своего соседа, не может быть будущего."Между нашими народами есть века культурно-исторических связей, огромное общее прошлое. Мы должны говорить об этом прошлом и говорить о сегодняшнем дне, для того, чтобы строить будущее. Наше общее прошлое – это очень мощный фундамент, на котором можно строить наше общее будущее", - добавила Виктория Крицкая.Читайте также:В Ташкенте вновь пройдет международный кинофестиваль

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, россия, культура, телеканал