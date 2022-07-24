https://uz.sputniknews.ru/20220724/it-spetsialist-obyasnil-kak-zaschitit-smartfon-ot-vzloma-26466531.html

IT-специалист объяснил, как защитить смартфон от взлома

IT-специалист объяснил, как защитить смартфон от взлома

Не следует иметь в гаджете фото паспорта и других документов.

2022-07-24T08:00+0500

2022-07-24T08:00+0500

2022-07-24T08:40+0500

это интересно

смартфон

взлом

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Как предотвратить взлом смартфона, "Прайму" сообщил IT-эксперт Александр Дворянский.Кроме постоянной чистки кэша и cookies, надо осторожно относиться к посещаемым сайтам и пользоваться только официальными маркетплейсами для скачивания приложений. Эксперт подчеркнул, что в гаджете обязательно должен быть установлен антивирус, который следует регулярно обновлять. В заметках и файлах не следует хранить персональные данные от соцсетей, информацию о банковских приложениях и об электронной почте, фотографии паспорта и других документов, удостоверяющих личность.Специалист посоветовал не входить с телефона при включенных VPN-сервисах и неизвестных сетях Wi-Fi в банковские и иные приложения, содержащие персональные данные.Читайте также:Какая картошка самая полезная — мнение врача

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смартфон, взлом