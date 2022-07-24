https://uz.sputniknews.ru/20220724/kuda-obratitsya-pri-utere-diploma-26466993.html

Куда обратиться при утере диплома

Куда обратиться при утере диплома

Дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.

2022-07-24T09:00+0500

2022-07-24T09:00+0500

2022-07-24T09:00+0500

общество

диплом

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Дубликаты дипломов можно получить через центры госуслуг или ЕПИГУ. Правительство утвердило регламент по выдаче дубликатов документов о высшем, среднем специальном и профессиональном образовании при утере или порче документа, подтверждающего образование (диплом, сертификат), а также при изменении фамилии, имени, отчества.Граждане могут обратиться в Центры государственных услуг или ЕПИГУ для выдачи дубликата документа. Дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.За госуслугу взимается сбор в размере 1 БРВ (300 тыс. сумов). Дубликат диплома оформляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса.Читайте также:"Е-патруль" поможет установить личность граждан

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