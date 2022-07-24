https://uz.sputniknews.ru/20220724/kuda-obratitsya-pri-utere-diploma-26466993.html
Куда обратиться при утере диплома
Куда обратиться при утере диплома
Дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.
2022-07-24T09:00+0500
2022-07-24T09:00+0500
2022-07-24T09:00+0500
общество
диплом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22752171_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_9b1267ff9dd3eb4a7f0acd5c1c34ef53.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Дубликаты дипломов можно получить через центры госуслуг или ЕПИГУ. Правительство утвердило регламент по выдаче дубликатов документов о высшем, среднем специальном и профессиональном образовании при утере или порче документа, подтверждающего образование (диплом, сертификат), а также при изменении фамилии, имени, отчества.Граждане могут обратиться в Центры государственных услуг или ЕПИГУ для выдачи дубликата документа. Дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.За госуслугу взимается сбор в размере 1 БРВ (300 тыс. сумов). Дубликат диплома оформляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса.Читайте также:"Е-патруль" поможет установить личность граждан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22752171_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_057d3d436db082273bc863cf80ecdafb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
диплом
Куда обратиться при утере диплома
Дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Дубликаты дипломов можно получить через центры госуслуг или ЕПИГУ.
Правительство утвердило
регламент по выдаче дубликатов документов о высшем, среднем специальном и профессиональном образовании при утере или порче документа, подтверждающего образование (диплом, сертификат), а также при изменении фамилии, имени, отчества.
Граждане могут обратиться в Центры государственных услуг или ЕПИГУ для выдачи дубликата документа. Дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.
За госуслугу взимается сбор в размере 1 БРВ (300 тыс. сумов). Дубликат диплома оформляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса.