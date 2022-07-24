https://uz.sputniknews.ru/20220724/raxmon-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-po-telefonu--26471749.html
Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефону
Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефону
Мирзиёев провел телефонный разговор с Рахмоном.
2022-07-24T12:40+0500
2022-07-24T12:40+0500
2022-07-24T12:40+0500
политика
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В начале беседы Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав ему мира, благополучия и больших успехов.В ходе разговора стороны обменялись мнениями по актуальной двусторонней повестке и вопросам регионального сотрудничества.Главы государств отметили важность реализации проекта "дорожная карта", а также договорённостей, достигнутых по итогам визита Рахмона в Узбекистан в начале июня.Кроме того, президенты уделили внимание вопросам подготовки к Самаркандскому саммиту ШОС, который пройдет уже в сентябре.Читайте также:Шавкат Мирзиёев поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президентаВладимир Путин наградил Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского
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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, телефонный разговор
Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефону
Глава Узбекистана провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
В начале беседы Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав ему мира, благополучия и больших успехов.
В ходе разговора стороны обменялись мнениями по актуальной двусторонней повестке и вопросам регионального сотрудничества.
Главы государств отметили важность реализации проекта "дорожная карта", а также договорённостей, достигнутых по итогам визита Рахмона в Узбекистан в начале июня.
Кроме того, президенты уделили внимание вопросам подготовки к Самаркандскому саммиту ШОС, который пройдет уже в сентябре.