https://uz.sputniknews.ru/20220724/raxmon-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-po-telefonu--26471749.html

Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефону

Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефону

Мирзиёев провел телефонный разговор с Рахмоном.

2022-07-24T12:40+0500

2022-07-24T12:40+0500

2022-07-24T12:40+0500

политика

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В начале беседы Рахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав ему мира, благополучия и больших успехов.В ходе разговора стороны обменялись мнениями по актуальной двусторонней повестке и вопросам регионального сотрудничества.Главы государств отметили важность реализации проекта "дорожная карта", а также договорённостей, достигнутых по итогам визита Рахмона в Узбекистан в начале июня.Кроме того, президенты уделили внимание вопросам подготовки к Самаркандскому саммиту ШОС, который пройдет уже в сентябре.Читайте также:Шавкат Мирзиёев поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президентаВладимир Путин наградил Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского

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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, телефонный разговор