https://uz.sputniknews.ru/20220724/rf-vozmet-pod-opeku-mogily-znamenityx-rossiyan-v-uzbekistane-26461963.html

РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане

РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане

В представительстве Россотрудничества приступили к работе по отбору захоронений

2022-07-24T10:01+0500

2022-07-24T10:01+0500

2022-07-24T10:01+0500

общество

узбекистан

россия

россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. РФ возьмет под опеку могилы захороненных на территории Узбекистана выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в культуру, науку, искусство и духовную жизнь России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.Для этого в Ташкенте сформирована рабочая группа из известных историков, краеведов, археологов, общественников, дипломатов посольства и представителей Ташкентской и Узбекистанской епархии. "Специалистам предстоит кропотливая работа по отбору и систематизации захоронений, имеющих для России историко-мемориальное значение", — говорится в сообщении.Читайте также:В Бухарской области помогут решить проблемы предпринимателей

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узбекистан, россия, россотрудничество