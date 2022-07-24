https://uz.sputniknews.ru/20220724/rf-vozmet-pod-opeku-mogily-znamenityx-rossiyan-v-uzbekistane-26461963.html
РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане
РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане
В представительстве Россотрудничества приступили к работе по отбору захоронений
2022-07-24T10:01+0500
2022-07-24T10:01+0500
2022-07-24T10:01+0500
общество
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россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. РФ возьмет под опеку могилы захороненных на территории Узбекистана выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в культуру, науку, искусство и духовную жизнь России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.Для этого в Ташкенте сформирована рабочая группа из известных историков, краеведов, археологов, общественников, дипломатов посольства и представителей Ташкентской и Узбекистанской епархии. "Специалистам предстоит кропотливая работа по отбору и систематизации захоронений, имеющих для России историко-мемориальное значение", — говорится в сообщении.Читайте также:В Бухарской области помогут решить проблемы предпринимателей
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, россия, россотрудничество
РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане
В представительстве "Россотрудничества" приступили к работе по отбору захоронений в республике.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. РФ возьмет под опеку могилы захороненных на территории Узбекистана выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в культуру, науку, искусство и духовную жизнь России.
Об этом сообщили в посольстве
РФ в Узбекистане.
Для этого в Ташкенте сформирована рабочая группа из известных историков, краеведов, археологов, общественников, дипломатов посольства и представителей Ташкентской и Узбекистанской епархии.
"Специалистам предстоит кропотливая работа по отбору и систематизации захоронений, имеющих для России историко-мемориальное значение", — говорится в сообщении.