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РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане
РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане
В представительстве Россотрудничества приступили к работе по отбору захоронений
2022-07-24T10:01+0500
2022-07-24T10:01+0500
общество
узбекистан
россия
россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. РФ возьмет под опеку могилы захороненных на территории Узбекистана выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в культуру, науку, искусство и духовную жизнь России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.Для этого в Ташкенте сформирована рабочая группа из известных историков, краеведов, археологов, общественников, дипломатов посольства и представителей Ташкентской и Узбекистанской епархии. "Специалистам предстоит кропотливая работа по отбору и систематизации захоронений, имеющих для России историко-мемориальное значение", — говорится в сообщении.Читайте также:В Бухарской области помогут решить проблемы предпринимателей
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РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане

10:01 24.07.2022
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеРФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане
РФ возьмет под опеку могилы знаменитых россиян в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2022
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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В представительстве "Россотрудничества" приступили к работе по отбору захоронений в республике.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. РФ возьмет под опеку могилы захороненных на территории Узбекистана выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в культуру, науку, искусство и духовную жизнь России.
Об этом сообщили в посольстве РФ в Узбекистане.
Для этого в Ташкенте сформирована рабочая группа из известных историков, краеведов, археологов, общественников, дипломатов посольства и представителей Ташкентской и Узбекистанской епархии.
"Специалистам предстоит кропотливая работа по отбору и систематизации захоронений, имеющих для России историко-мемориальное значение", — говорится в сообщении.
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