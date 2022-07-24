Видео: Узбекистан при Мирзиёеве укрепил позиции на международной арене — эксперт

"С позиции обывателя я могу отметить такие реформы Мирзиёева, как введение свободной конвертации валюты, изменение паспортного контроля и налогового законодательства, организацию виртуальных приемных в стране. С системной точки зрения стоит обратить внимание на то, что сами реформы начались с выработки Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Также важными для страны стали решения о выходе на экспортоориентированную экономику и формировании "пояса добрососедства" с ближними государствами", — считает эксперт.