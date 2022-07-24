https://uz.sputniknews.ru/20220724/video-uzbekistan-pri-mirziyoeve-ukrepil-pozitsii-na-mejdunarodnoy-arene--ekspert-26452977.html
Видео: Узбекистан при Мирзиёеве укрепил позиции на международной арене — эксперт
Видео: Узбекистан при Мирзиёеве укрепил позиции на международной арене — эксперт
Важно, что страна ориентируется на экспорт и создание "пояса добрососедства" со странами региона, считает политолог Рустам Бурнашев.
2022-07-24T20:01+0500
2022-07-24T20:01+0500
2022-07-24T20:01+0500
видео
шавкат мирзиёев
узбекистан
реформы
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Узбекистан переживает эпоху реформ. Какие преобразования сильнее всего сказались на жизни населения и положении страны на международной арене, рассказал эксперт Института исследований Центральной Азии, профессор Рустам Бурнашев.Какие изменения в республике повлияли на ее экономическое развитие? Как Узбекистан может выстраивать внешнюю политику в будущем? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в интервью Sputnik.
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шавкат мирзиёев, узбекистан, реформы, видео
Видео: Узбекистан при Мирзиёеве укрепил позиции на международной арене — эксперт
Важно, что страна ориентируется на экспорт и создание "пояса добрососедства" со странами региона, считает политолог Рустам Бурнашев.
Узбекистан переживает эпоху реформ. Какие преобразования сильнее всего сказались на жизни населения и положении страны на международной арене, рассказал эксперт Института исследований Центральной Азии, профессор Рустам Бурнашев.
"С позиции обывателя я могу отметить такие реформы Мирзиёева, как введение свободной конвертации валюты, изменение паспортного контроля и налогового законодательства, организацию виртуальных приемных в стране. С системной точки зрения стоит обратить внимание на то, что сами реформы начались с выработки Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Также важными для страны стали решения о выходе на экспортоориентированную экономику и формировании "пояса добрососедства" с ближними государствами", — считает эксперт.
Какие изменения в республике повлияли на ее экономическое развитие? Как Узбекистан может выстраивать внешнюю политику в будущем? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в интервью Sputnik.