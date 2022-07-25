https://uz.sputniknews.ru/20220725/gazprom-ostanavlivaet-esche-odnu-turbinu-dlya-severnogo-potoka-26513386.html

Газпром останавливает еще одну турбину для "Северного потока"

Газпром останавливает еще одну турбину для "Северного потока"

"Газпром" остановит эксплуатацию одной турбины Siemens.

2022-07-25T21:20+0500

2022-07-25T21:20+0500

2022-07-25T21:20+0500

россия

газ

газпром

северный поток

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. "Газпром" приостановил использование еще одной турбины Siemens, заявила компания.Подчеркивается, что 27 июля с 7:00 мск суточная производительность составит не более 33 млн кубических метров топлива, что эквивалентно 20% мощности магистрали.Сразу после данного заявления газовые котировки стремительно стали расти, к 17:28 мск они максимально подскакивали до $1851 (+9,6%). На данный момент показатели остановились чуть ниже этой отметки, общий рост составил около 8%.В середине июня "Газпром" уменьшил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40% мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового профилактического ремонта.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он объяснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но в настоящее время функционируют лишь два агрегата.Читайте также:Зеленский приказал попытаться украсть российский газ — экс-депутат Рады

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газ, газпром, северный поток