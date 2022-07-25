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https://uz.sputniknews.ru/20220725/kak-v-uzbekistane-vygulivat-sobak-26485505.html
Как в Узбекистане выгуливать собак
Как в Узбекистане выгуливать собак
Нарушение правил содержания собак и кошек влечет административную ответственность.
2022-07-25T09:33+0500
2022-07-25T09:33+0500
общество
узбекистан
собака
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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. При выгуле собак владельцы должны обеспечивать тишину, предотвращая лай домашних питомцев до 8:00 утра и после 22:00 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.Также при выгуле собаки на открытой местности она должна быть в наморднике и на поводке длиной до 2 метров, в общественных местах — до 1 метра.Нарушение правил содержания собак и кошек влечет административную ответственность, напоминает ведомство.Читайте также:Собака-водитель и танцующий кот: самые милые фото животныхКак на севере Красноярского края спасали белую медведицу
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Как в Узбекистане выгуливать собак

09:33 25.07.2022
© AFP 2022 / Josh EdelsonСобака породы китайская хохлатая со своим хозяином на конкурсе "Самая уродливая собака в мире" в Петалуме, Калифорния
Собака породы китайская хохлатая со своим хозяином на конкурсе Самая уродливая собака в мире в Петалуме, Калифорния - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / Josh Edelson
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Нарушение правил содержания собак и кошек влечет административную ответственность.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. При выгуле собак владельцы должны обеспечивать тишину, предотвращая лай домашних питомцев до 8:00 утра и после 22:00 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.
Также при выгуле собаки на открытой местности она должна быть в наморднике и на поводке длиной до 2 метров, в общественных местах — до 1 метра.
Нарушение правил содержания собак и кошек влечет административную ответственность, напоминает ведомство.
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