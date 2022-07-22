https://uz.sputniknews.ru/20220722/kak-na-severe-krasnoyarskogo-kraya-spasali-beluyu-medveditsu-26417531.html
Как на севере Красноярского края спасали белую медведицу
Как на севере Красноярского края спасали белую медведицу
Белая медведица пришла за помощью к людям в поселок Диксон, так как в пасти "сладкоежки" застряла банка сгущенки.
2022-07-22T08:51+0500
2022-07-22T08:51+0500
2022-07-22T08:51+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили московского специалиста из-за высокого риска для здоровья животного. Об этом заявил в беседе с телеканалом НТВ ветеринар Евгений Цыпленков, сообщает РИА Новости.Напомним, белая медведица пришла за помощью к людям в поселок Диксон, так как в пасти "сладкоежки" застряла банка сгущенки. В среду вечером на помощь ей вылетел ветеринар Московского зоопарка. Накануне глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о спасении животного после того, как из его пасти вытащили опасный предмет.Специалист предположил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее "онемел или отвалился кусок языка".Ранее сообщалось, что зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, однако, как считают специалисты, все обойдется. Вскоре животное транспортируют в естественную среду обитания.Читайте также: Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото"Они чувствуют азарт состязаний": кинологи о работе со служебными собаками — видео
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красноярский край, медведь, спасение
Как на севере Красноярского края спасали белую медведицу
Белая медведица пришла за помощью к людям в поселок Диксон, так как в пасти "сладкоежки" застряла банка сгущенки.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили московского специалиста из-за высокого риска для здоровья животного. Об этом заявил в беседе с телеканалом НТВ ветеринар Евгений Цыпленков, сообщает РИА Новости
.
Напомним, белая медведица пришла за помощью к людям в поселок Диксон, так как в пасти "сладкоежки" застряла банка сгущенки. В среду вечером на помощь ей вылетел ветеринар Московского зоопарка. Накануне глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о спасении животного после того, как из его пасти вытащили опасный предмет.
"Ветеринары зоопарков научены усыплять диких зверей. Там вся суть даже не в операции, а в грамотно сделанном на расстоянии наркозе. Ведь одна ошибка может стоить жизни либо животного, либо человека", — рассказал Цыпленков.
Специалист предположил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее "онемел или отвалился кусок языка".
Ранее сообщалось, что зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, однако, как считают специалисты, все обойдется. Вскоре животное транспортируют в естественную среду обитания.