https://uz.sputniknews.ru/20220722/kak-na-severe-krasnoyarskogo-kraya-spasali-beluyu-medveditsu-26417531.html

Как на севере Красноярского края спасали белую медведицу

Как на севере Красноярского края спасали белую медведицу

Белая медведица пришла за помощью к людям в поселок Диксон, так как в пасти "сладкоежки" застряла банка сгущенки.

2022-07-22T08:51+0500

2022-07-22T08:51+0500

2022-07-22T08:51+0500

россия

красноярский край

медведь

спасение

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили московского специалиста из-за высокого риска для здоровья животного. Об этом заявил в беседе с телеканалом НТВ ветеринар Евгений Цыпленков, сообщает РИА Новости.Напомним, белая медведица пришла за помощью к людям в поселок Диксон, так как в пасти "сладкоежки" застряла банка сгущенки. В среду вечером на помощь ей вылетел ветеринар Московского зоопарка. Накануне глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о спасении животного после того, как из его пасти вытащили опасный предмет.Специалист предположил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее "онемел или отвалился кусок языка".Ранее сообщалось, что зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, однако, как считают специалисты, все обойдется. Вскоре животное транспортируют в естественную среду обитания.Читайте также: Ледяные лакомства для животных в жару – очень милые фото"Они чувствуют азарт состязаний": кинологи о работе со служебными собаками — видео

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красноярский край, медведь, спасение