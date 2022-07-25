https://uz.sputniknews.ru/20220725/levin-strany-shos--klyuchevye-torgovye-partnery-rossii-26514985.html
Левин: страны ШОС — ключевые торговые партнеры России
Левин: страны ШОС — ключевые торговые партнеры России
В Ташкенте прошло VII совещание министров сельского хозяйства стран-членов ШОС
2022-07-25T22:26+0500
2022-07-25T22:26+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошло VII совещание министров сельского хозяйства стран-членов ШОС. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Минсельхоза Узбекистана.В рамках мероприятия, которое проходило в гибридном формате (онлайн и офлайн), стороны обменялись мнениями о текущем взаимодействии государств-членов ШОС в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности."Сфера сельского хозяйства по праву является одной из самых активных точек сотрудничества государств-членов ШОС, и ей придается важное значение в деле расширения взаимодействия между участниками Организации", - заявил премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.Россию на мероприятии представил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. Левин также подчеркнул, что Россия в течение последних двух лет является нетто-экспортером продовольствия (т.е. продает больше продукции, чем покупает — Sputnik) и занимает ведущие позиции по поставкам пшеницы, ячменя, растительных масел, рыбы и морепродуктов. В 2021 году российскую продукцию закупали более 160 стран мира. В этом году ожидаются хорошие результаты в агропроизводстве, что позволит и далее вносить существенный вклад в решение вопросов глобальной продовольственной безопасности, заключил Левин.Напомним: ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. Читайте также:В Самарканде пройдет женский форум ШОС – подробности
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шос, россия, торговля, партнерство, экспорт, продовольствие
Левин: страны ШОС — ключевые торговые партнеры России
22:26 25.07.2022 (обновлено: 22:35 25.07.2022)
Левин отметил, что Россия в течение последних двух лет является нетто-экспортером продовольствия.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошло VII совещание министров сельского хозяйства стран-членов ШОС. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Минсельхоза Узбекистана.
В рамках мероприятия, которое проходило в гибридном формате (онлайн и офлайн), стороны обменялись мнениями о текущем взаимодействии государств-членов ШОС в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.
"Сфера сельского хозяйства по праву является одной из самых активных точек сотрудничества государств-членов ШОС, и ей придается важное значение в деле расширения взаимодействия между участниками Организации", - заявил премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.
Россию на мероприятии представил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.
По его словам, страны ШОС являются ключевыми торговыми партнерами России – на протяжении последних лет товарооборот продукции АПК стабильно растет. Так, за полгода он увеличился почти на 17%. Как отметил Сергей Левин, для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли необходимо продолжить работу по открытию доступа на рынки и снятию различного рода ограничений.
Левин также подчеркнул, что Россия в течение последних двух лет является нетто-экспортером продовольствия (т.е. продает больше продукции, чем покупает — Sputnik) и занимает ведущие позиции по поставкам пшеницы, ячменя, растительных масел, рыбы и морепродуктов.
В 2021 году российскую продукцию закупали более 160 стран мира. В этом году ожидаются хорошие результаты в агропроизводстве, что позволит и далее вносить существенный вклад в решение вопросов глобальной продовольственной безопасности, заключил Левин.
Напомним: ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан.
Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь.