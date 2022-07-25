В Самарканде пройдет женский форум ШОС – подробности
16:51 25.07.2022 (обновлено: 17:08 25.07.2022)
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Чему будет посвящен женский форум стран Шанхайской организации сотрудничества – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Женский форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 18-19 августа в Самарканде, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС. По данным пресс-службы, в верхней палате парламента страны состоялось заседание, которое было посвящено вопросам организации и проведения очередного женского форума ШОС.
"Форум состоится 18-19 августа 2022 года в городе Самарканде", - говорится в заявлении пресс-службы Сената.
По данным пресс-службы, форум организуют с целью дальнейшего развития сотрудничества государств-членов ШОС по важнейшим направлениям целей устойчивого развития и обмена опытом в сфере обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин на пространстве организации.
Напомним: ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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