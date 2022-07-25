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Тяжелоатлеты Узбекистана доказывают, что им нет равных - фото
Тяжелоатлеты Узбекистана доказывают, что им нет равных - фото
Накануне сборная Узбекистана по тяжелой атлетики пополняла копилку страны 14 медалями.
2022-07-25T11:20+0500
2022-07-25T11:20+0500
2022-07-25T11:20+0500
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узбекистан
ташкент
чемпионат азии
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Накануне спортсмены Узбекистана завоевали 14 медалей в рамках проходящего в республике чемпионата Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи, сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, в копилку Узбекистана медали принесли:Напомним, чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи стартовал в Ташкенте 17 июля.Участие в ЧА принимают около 300 молодых звезд из 21 страны мира.Почётными гостями соревнований стало руководство IWF во главе с Мохаммадом Джалудом, недавно назначенным главой Международной федерации тяжёлой атлетики.Сборная Узбекистана во главе с Джурабеком Зоировым и Нурулло Тогаевым на состязаниях выступает полном составом.Соревнования проходят в спортивном комплексе "Юнусабад": каждый день в 11:00 и в 19:00 часов.Читайте также: Дзюдоисты из Узбекистана заняли второе место в медальном зачете на ЧА
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узбекистан, ташкент, чемпионат азии, тяжелая атлетика
Тяжелоатлеты Узбекистана доказывают, что им нет равных - фото
Накануне сборная Узбекистана по тяжелой атлетики пополняла копилку страны 14 медалями.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik.
Накануне спортсмены Узбекистана завоевали 14 медалей в рамках проходящего в республике чемпионата Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи, сообщает пресс-служба
Министерства развития спорта Узбекистана.
"Пять спортсменов из Узбекистана поднялись на пьедестал,", - уточняет ведомство.
Так, в копилку Узбекистана медали принесли:
Нигора Сувонова в весовой категории до 81 кг завоевала три золотые медали;
Нурбол Абдурашидов в весовой категории до +102 кг – три серебряные;
Хушноза Халикова в весовой категории + 81 кг завоевала три бронзовые медали;
Шарофиддин Амриддинов пополнил копилку тремя золотыми, а Кудратбек Салимжонов двумя бронзовыми и тремя серебряными.
Напомним, чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи стартовал в Ташкенте 17 июля.
Участие в ЧА принимают около 300 молодых звезд из 21 страны мира.
Почётными гостями соревнований стало руководство IWF во главе с Мохаммадом Джалудом, недавно назначенным главой Международной федерации тяжёлой атлетики.
Сборная Узбекистана во главе с Джурабеком Зоировым и Нурулло Тогаевым на состязаниях выступает полном составом.
Соревнования проходят в спортивном комплексе "Юнусабад": каждый день в 11:00 и в 19:00 часов.