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Тяжелоатлеты Узбекистана доказывают, что им нет равных - фото

Тяжелоатлеты Узбекистана доказывают, что им нет равных - фото

Накануне сборная Узбекистана по тяжелой атлетики пополняла копилку страны 14 медалями.

2022-07-25T11:20+0500

2022-07-25T11:20+0500

2022-07-25T11:20+0500

спорт

узбекистан

ташкент

чемпионат азии

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Накануне спортсмены Узбекистана завоевали 14 медалей в рамках проходящего в республике чемпионата Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи, сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, в копилку Узбекистана медали принесли:Напомним, чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи стартовал в Ташкенте 17 июля.Участие в ЧА принимают около 300 молодых звезд из 21 страны мира.Почётными гостями соревнований стало руководство IWF во главе с Мохаммадом Джалудом, недавно назначенным главой Международной федерации тяжёлой атлетики.Сборная Узбекистана во главе с Джурабеком Зоировым и Нурулло Тогаевым на состязаниях выступает полном составом.Соревнования проходят в спортивном комплексе "Юнусабад": каждый день в 11:00 и в 19:00 часов.Читайте также: Дзюдоисты из Узбекистана заняли второе место в медальном зачете на ЧА

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узбекистан, ташкент, чемпионат азии, тяжелая атлетика