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Дзюдоисты из Узбекистана заняли второе место в медальном зачете на ЧА

Дзюдоисты из Узбекистана заняли второе место в медальном зачете на ЧА

В четверг в столице Таиланда завершился чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи

2022-07-22T18:18+0500

2022-07-22T18:18+0500

2022-07-22T18:18+0500

спорт

узбекистан

медаль

дзюдо

таиланд

чемпионат азии

юниоры

молодежь

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 14 медалей на континентальном первенстве по дзюдо среди юниоров и молодежи, которое накануне завершилось в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В заключительный день соревнований выступали спортсмены в тяжелом весе. Так, в четверг узбекистанские дзюдоисты завоевали две золотые награды, а также одну серебряную и пять бронзовых медалей.По итогам турнира узбекистанцы пополнили копилку сборной пятью золотыми, одной серебряной и восемью бронзовыми наградами и заняли второе место в медальном зачете, уступив сборной Южной Кореи с шестью золотыми, одной серебряной и шестью бронзовыми медалями. Третье место по количеству золотых наград занял Казахстан, чьи спортсмены завоевали две медали высшего достоинства, а также семь серебряных и шесть бронзовых.Однако по общему количеству медалей юношеская сборная Узбекистана по дзюдо заняла первое место на континентальном первенстве – спортсмены выиграли 14 наград.Читайте также:

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