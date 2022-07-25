https://uz.sputniknews.ru/20220725/uzbekistanka-stala-pobeditelem-konkursa-bolshaya-peremena--foto-26512262.html

Узбекистанка стала победителем конкурса “Большая перемена” — фото

Узбекистанка стала победителем конкурса “Большая перемена” — фото

Благодаря победе Катя получила возможность учиться в российском ВУЗе.

2022-07-25T21:00+0500

2022-07-25T21:00+0500

2022-07-25T21:00+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Международном детском центре “Артек” на днях состоялась торжественная Церемония закрытия финала конкурса “Большая перемена”. Победителями конкурса стали 300 учеников, в том числе и Катя Тегай. Об этом сообщила пресс-служба канала "Русский дом" (Россотрудничество).Так, школьница обеспечила себе обучение в российском вузе - победители получают денежные призы в качестве средств на оплату учебы.Катя Тегай из Узбекистана приехала в Крым по программе "Здравствуй, Россия!" и стала победителем конкурса "Большая перемена". Она также пожелала ребятам не сдаваться, пробовать что-то новое.Читайте также:Норов встретился со студентами ведущих вузов Узбекистана

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