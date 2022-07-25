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Узбекистанка стала победителем конкурса “Большая перемена” — фото
Узбекистанка стала победителем конкурса “Большая перемена” — фото
Благодаря победе Катя получила возможность учиться в российском ВУЗе.
2022-07-25T21:00+0500
2022-07-25T21:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Международном детском центре “Артек” на днях состоялась торжественная Церемония закрытия финала конкурса “Большая перемена”. Победителями конкурса стали 300 учеников, в том числе и Катя Тегай. Об этом сообщила пресс-служба канала "Русский дом" (Россотрудничество).Так, школьница обеспечила себе обучение в российском вузе - победители получают денежные призы в качестве средств на оплату учебы.Катя Тегай из Узбекистана приехала в Крым по программе "Здравствуй, Россия!" и стала победителем конкурса "Большая перемена". Она также пожелала ребятам не сдаваться, пробовать что-то новое.Читайте также:Норов встретился со студентами ведущих вузов Узбекистана
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узбекистан, россия, вуз

Узбекистанка стала победителем конкурса “Большая перемена” — фото

21:00 25.07.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПервое собрание общероссийского движения детей и молодежи
Первое собрание общероссийского движения детей и молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Благодаря победе Катя Тегай получила возможность учиться в российском ВУЗе.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Международном детском центре “Артек” на днях состоялась торжественная Церемония закрытия финала конкурса “Большая перемена”. Победителями конкурса стали 300 учеников, в том числе и Катя Тегай.
Об этом сообщила пресс-служба канала "Русский дом" (Россотрудничество).
© Русский дом (Россотрудничество)Катя Тегай из Узбекистана приехала в Крым по программе "Здравствуй, Россия!" и стала победителем конкурса "Большая перемена"
Катя Тегай из Узбекистана приехала в Крым по программе Здравствуй, Россия! и стала победителем конкурса Большая перемена - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2022
Катя Тегай из Узбекистана приехала в Крым по программе "Здравствуй, Россия!" и стала победителем конкурса "Большая перемена"
© Русский дом (Россотрудничество)
Так, школьница обеспечила себе обучение в российском вузе - победители получают денежные призы в качестве средств на оплату учебы.
Катя Тегай из Узбекистана приехала в Крым по программе "Здравствуй, Россия!" и стала победителем конкурса "Большая перемена".
"Обязательно попробуйте. Это, на первый взгляд, довольно трудно, но как видите, здесь куча людей. Все они смогли успешно выполнить задания, попасть в число финалистов и приехать в "Артек". Вы ничем не отличаетесь от них", - поделилась Катя.
Она также пожелала ребятам не сдаваться, пробовать что-то новое.
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