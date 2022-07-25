https://uz.sputniknews.ru/20220725/norov-vstretilsya-so-studentami-veduschix-vuzov-uzbekistana--26511251.html

Норов встретился со студентами ведущих вузов Узбекистана

Норов встретился со студентами ведущих вузов Узбекистана

Глава МИД пообщался со студентами, прошедшими этап конкурса

2022-07-25T19:58+0500

2022-07-25T19:58+0500

2022-07-25T19:58+0500

общество

владимир норов

вуз

студенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Глава МИД Владимир Норов встретился со студентами ведущих высших учебных заведений страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.На встрече присутствовали студенты, которые успешно прошли первый этап отбора на прохождение стажировки в дипломатические и консульские учреждения республики.По данным пресс-службы, на встрече отмечалось, что главными критериями реформ, реализуемых в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана, определены всесторонняя поддержка молодежи, защита ее прав и законных интересов, реализация талантов и способностей.Норов подчеркнул, что в системе МИД республики особое внимание уделяют привлечению молодых кадров, а также наращиванию их знаний и повышению квалификации. Для этого при министерстве создали "Клуб молодых дипломатов". Также в мероприятии приняли участие первый заместитель министра высшего и среднего специального образования республики Комилжон Каримов, руководство Университета мировой экономики и дипломатии, Ташкентского государственного университета востоковедения, Ташкентского государственного юридического университета и Ташкентского государственного экономического университета.Напомним: в конкурсе принимают участие студенты университетов, учащиеся на направлениях подготовки, связанных с международными отношениями, мировой экономикой, международным правом.Читайте также:Норов обсудил с главой МИД Беларуси двустороннее сотрудничествоНоров: ШОС важно сохранить внеблоковый статус

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владимир норов, вуз, студенты, узбекистан