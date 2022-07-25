https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-kyrgyzstane-proizoshlo-zemletryasenie-26484639.html
В Кыргызстане произошло землетрясение
В Кыргызстане произошло землетрясение
По данным сейсмологов, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 424 км в северо-восточном направлении.
2022-07-25T08:09+0500
2022-07-25T08:09+0500
2022-07-25T08:09+0500
в мире
кыргызстан
землетрясение
сейсмолог
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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. На территории соседнего Кыргызстана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 25 июля в 04:54 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 424 км от Ташкента и на глубине 15 км.Магнитуда колебаний составила 4,5 баллов.Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана
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кыргызстан, землетрясение, сейсмолог
В Кыргызстане произошло землетрясение
По данным сейсмологов, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 424 км в северо-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik.
На территории соседнего Кыргызстана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба
Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.
Подземные толчки зарегистрированы 25 июля в 04:54 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 424 км от Ташкента и на глубине 15 км.
Магнитуда колебаний составила 4,5 баллов.
Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.
Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.
Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.