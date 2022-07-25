https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-los-andjelese-proizoshla-strelba-est-pogibshie-26485185.html

В Лос-Анджелесе произошла стрельба, есть погибшие

В Лос-Анджелесе произошла стрельба, есть погибшие

Трагедия случилась рядом с парком, где проходило автошоу – подробности.

2022-07-25T09:15+0500

2022-07-25T09:15+0500

2022-07-25T09:15+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Два человека скончались от ранений, полученных при стрельбе в парке в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.Ранее пожарный департамент города сообщил, что при стрельбе пострадали не менее семи человек.Телеканал сообщает, что стрелков могло быть как минимум двое. Отмечается, что стрельба, скорее всего, началась с некоего спора между сторонами.Это не первый случай массового расстрела людей в общественных местах Америки.Так, во время празднований Дня независимости США выстрелы потрясли пригород Чикаго и Филадельфию. Тогда погибли шесть человек и 28 получили ранения, включая двоих полицейских.Читайте также: Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах

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сша, лос-анджелес, стрельба, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение