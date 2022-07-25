Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-los-andjelese-proizoshla-strelba-est-pogibshie-26485185.html
В Лос-Анджелесе произошла стрельба, есть погибшие
В Лос-Анджелесе произошла стрельба, есть погибшие
Трагедия случилась рядом с парком, где проходило автошоу – подробности.
2022-07-25T09:15+0500
2022-07-25T09:15+0500
в мире
сша
лос-анджелес
стрельба
огнестрельное оружие
огнестрельное ранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22157922_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f2c9347e36dc5afa8c64792952cc97ed.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Два человека скончались от ранений, полученных при стрельбе в парке в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.Ранее пожарный департамент города сообщил, что при стрельбе пострадали не менее семи человек.Телеканал сообщает, что стрелков могло быть как минимум двое. Отмечается, что стрельба, скорее всего, началась с некоего спора между сторонами.Это не первый случай массового расстрела людей в общественных местах Америки.Так, во время празднований Дня независимости США выстрелы потрясли пригород Чикаго и Филадельфию. Тогда погибли шесть человек и 28 получили ранения, включая двоих полицейских.Читайте также: Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
сша
лос-анджелес
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22157922_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_83c9dc5d904aab8e45eece28f34530ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, лос-анджелес, стрельба, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение

В Лос-Анджелесе произошла стрельба, есть погибшие

09:15 25.07.2022
© Depositphotos / BellanocheПолицейская машина в США, иллюстративное фото
Полицейская машина в США, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / Bellanoche
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Трагедия случилась рядом с парком, где проходило автошоу – подробности.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Два человека скончались от ранений, полученных при стрельбе в парке в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
Ранее пожарный департамент города сообщил, что при стрельбе пострадали не менее семи человек.
Телеканал сообщает, что стрелков могло быть как минимум двое. Отмечается, что стрельба, скорее всего, началась с некоего спора между сторонами.
Это не первый случай массового расстрела людей в общественных местах Америки.
Так, во время празднований Дня независимости США выстрелы потрясли пригород Чикаго и Филадельфию. Тогда погибли шесть человек и 28 получили ранения, включая двоих полицейских.
Читайте также:
Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0