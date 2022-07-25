Видео: узбекские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине
В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs".
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Анимационный проект Агентства кинематографии Узбекистана и кинокомпании "Базелевс" под общим названием "Animators Community by Bazelevs" выпустил первых студентов и поделился планами на дальнейшую работу.
© SputnikУзбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
Узбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
© Sputnik
Итоги подвели на выпускном студентов в парке Локомотив в Ташкенте 25 июля, сообщает корреспондент Sputnik.
Участниками мероприятия стали генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, российский режиссер, основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов и художественный руководитель школы анимации Александр Гамиров. Они встретились с успешными выпускниками проекта, а также вручили дипломы об окончании.
Участниками мероприятия стали генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, российский режиссер, основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов и художественный руководитель школы анимации Александр Гамиров. Они встретились с успешными выпускниками проекта, а также вручили дипломы об окончании.
© SputnikУзбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
Узбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
© Sputnik
"Мы хотим, чтобы наши ребята создавали не зарубежных героев, к примеру, Marvel, а работали над созданием своего национального героя. Таким героем является Ходжа Насреддин. Ждем тот день, когда мы вас вновь пригласим и поздравим уже с премьерой мультфильма", - отметил в своей речи руководитель Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов.
Как сообщили организаторы, проект продолжит свою деятельность. В скором времени будет объявлен набор на второй поток. А также школу анимации планируют открыть и в Нукусе.
"Я думаю, что вы сможете послужить примером для следующих студентов. Еще много людей захочет пойти по вашему пути, и я думаю, вы будете благородны, поможете им и передадите свой опыт", - поделился Тимур Бекмамбетов.
© SputnikУзбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
Узбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
© Sputnik
Проект помог реализовать давнюю мечту и найти свою сферу многим ребятам.
"Когда я поступила, было очень тяжело и сложно. Это были 4 месяца кропотливой работы, приходилось не спать по ночам. Для меня анимация была абсолютно незнакома. Я по специальности библиотекарь, но желание создавать героев было с детства. Прошла все этапы и 4 месяца обучения, а в конце узнала, что попала в Топ-15 лучших студентов, очень сильно радовалась и заплакала от счастья. Нас ждет тяжелая, но при этом самая классная работа", - поделилась Аида Джаксыбаева, выпускница школы анимации.
© SputnikУзбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
Узбекистанские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине: В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs"
© Sputnik
Напомним, реализация проекта стала возможной после подписания соглашения между Агентством кинематографии Узбекистана и кинокомпанией "Базелевс" в октябре 2021 года на Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина шелкового пути" на панельной сессии, посвященной копродукции между Россией и странами Центральной Азии.
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