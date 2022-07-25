https://uz.sputniknews.ru/20220725/video-uzbekskie-animatory-nachnut-rabotu-nad-multfilmom-o-xodje-nasreddine--26514625.html

Видео: узбекские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине

Видео: узбекские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине

В Ташкенте подвели итоги проекта "Animators Community by Bazelevs".

2022-07-25T22:02+0500

2022-07-25T22:02+0500

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мультфильм

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Анимационный проект Агентства кинематографии Узбекистана и кинокомпании "Базелевс" под общим названием "Animators Community by Bazelevs" выпустил первых студентов и поделился планами на дальнейшую работу. Итоги подвели на выпускном студентов в парке Локомотив в Ташкенте 25 июля, сообщает корреспондент Sputnik.Участниками мероприятия стали генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, российский режиссер, основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов и художественный руководитель школы анимации Александр Гамиров. Они встретились с успешными выпускниками проекта, а также вручили дипломы об окончании.Как сообщили организаторы, проект продолжит свою деятельность. В скором времени будет объявлен набор на второй поток. А также школу анимации планируют открыть и в Нукусе."Я думаю, что вы сможете послужить примером для следующих студентов. Еще много людей захочет пойти по вашему пути, и я думаю, вы будете благородны, поможете им и передадите свой опыт", - поделился Тимур Бекмамбетов.Проект помог реализовать давнюю мечту и найти свою сферу многим ребятам.Напомним, реализация проекта стала возможной после подписания соглашения между Агентством кинематографии Узбекистана и кинокомпанией "Базелевс" в октябре 2021 года на Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина шелкового пути" на панельной сессии, посвященной копродукции между Россией и странами Центральной Азии.Читайте также:В Госфильмофонде обнаружили 100 ранее утерянных узбекских мультфильмов

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