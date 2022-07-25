https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-gosfilmofonde-obnarujili-100-ranee-uteryannyx-uzbekskix-multfilmov-26495679.html

В Госфильмофонде обнаружили 100 ранее утерянных узбекских мультфильмов

В Госфильмофонде обнаружили 100 ранее утерянных узбекских мультфильмов

Ранее считалось, что обнаруженные киноленты безвозвратно утеряны.

2022-07-25T13:04+0500

2022-07-25T13:04+0500

2022-07-25T13:04+0500

культура

госфильмфонд

мультфильм

кино

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Около 100 ранее утерянных мультфильмов узбекистанского производства удалось обнаружить в Госфильмофонде России. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей VI Международного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.Так, считалось, что данные киноленты безвозвратно утеряны. Однако сотрудники Госфильмофонда России по просьбе узбекистанской стороны проверили архивы, где и были обнаружены потерянные узбекские мультфильмы прошлых лет.В данное время все 100 мультипликационных ленты уже находятся в Узбекистане, рассказали в ходе круглого стола "Медиа и сохранение культурного наследия Узбекистана", который состоялся в рамках международного конгресса.Известно, что в скором времени представители Агентства кинематографии Узбекистана обнародуют список найденных мультфильмов.Напомним: в Самарканде с 22 по 24 июля прошел VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".Ключевым событием Конгресса стала презентация десяти новых томов книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Коллекция иллюстрированных книг уже достигла 60 томов. Над книгами работали свыше 350 ученых более чем из 25 стран, 100 библиотек и музеев с мировым именем.В работе Конгресса приняли участие более 250 ученых-востоковедов с мировыми именами: директора известных международных музеев, академики, профессора, доктора наук и многие другие.Организатором мероприятия выступило Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана при поддержке свыше десяти международных и пяти национальных организаций.Читайте также:

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госфильмфонд, мультфильм, кино